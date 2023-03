Fotbalisté rezervního výběru Viktorie Plzeň zvládli sobotní šlágr 17. kola áčkové skupiny FORTUNA ČFL, když na umělé trávě v Uhříněvsi u Prahy porazili béčko Bohemians 2:1. Svěřenci trenéra Josefa Parláska vyhráli i svůj druhý jarní zápas, soupeři z pražských Vršovic oplatili těsnou podzimní porážku (0:1), navíc se vyšvihli do čela třetiligové tabulky.

FORTUNA ČFL, skupina A (17. kolo): Bohemians Praha 1905 B - FC Viktoria Plzeň B (fotbalisté v červenomodrých dresech) 1:2 (0:1). | Video: Deník/Martin Mangl

Viktoria začala sobotní zápas velice aktivně a odměnou ji byl vedoucí gól už ve 13. minutě hry. Ten měl na svědomí 20letý Adam Pešek, který proměnil nařízenou penaltu za ruku jednoho z domácích hráčů. Brankář Marek Kouba sice vystihl při pokutovém kopu hostů stranu, ale gólu i tak nezabránil.

Západočeši měli v úvodním dějství na menší umělce místního SK Čechie více ze hry a domácí do šancí příliš nepouštěli. Plzeň dobře kombinovala, byla silná na míčí, i v soubojích jeden na jednoho, ale druhou branku nepřidala. Smutnit však nemusela, protože na začátku druhé půle svůj náskok po pěkné a rychlé akci na pravé straně navýšila. Autorem branky byl Pavel Gaszczyk, který si seběhl na úroveň penalty, kde dostal míč a překonal gólmana Koubu - 0:2.

VIDEO: Úspěšná penalta v podání viktoriána Adama Peška

Zdroj: Deník/Martin Mangl

Jiskřičku naděje pro Bohemians vykřesal dvacet minut před koncem kapitán Vladimír Zeman, jenž napřáhl z dobrých dvaceti pětadvaceti metrů a exkluzivně překonal gólmana Zadražila. Míč z kopačky špílmachra Klokanů se odrazil od břevna těsně za brankovou čáru, a pak zase ven. Hlavní rozhodčí i pomezní ale měli jasno - je to gól. Domácí náhle ožili a hnali se sveřepě za vyrovnáním. Vytvořili si také dvě dobré šance, ale při té první skvěle zasáhl plzeňský gólman Adam Zadražil a ve druhé příležitosti Viktorii zachránila dobře postavená tyč.

FOTO: Přeštice podlehly Motorletu. Nedokázali jsme se prosadit, mrzelo Purkarta

Plzeňští závěrečný nápor nakonec přestáli bez pohromy a odvezli si z horké půdy béčka Bohemians Praha 1905 velice cenné tři body za vítězství 2:1.

FORTUNA ČFL, skupina A (17. kolo): Bohemians Praha 1905 B - FC Viktoria Plzeň B 1:2 (0:1).Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Naše vítězství považuji za zasloužené. Jen škoda, že jsme za stavu 2:0 nepřidali třetí branku, která by nás uklidnila a zápas definitivně rozhodla. Místo toho dali domácí krásný gól, a pak to pro nás bylo na malém hřišti hrozně nebezpečné. Byly tam standardky, auty, jednou při nás stálo štěstí, kdy soupeř trefil tyčku. Ale jak už jsem řekl, myslím si, že z celkového hlediska jsme zaslouženě zvítězili. Od začátku jsme byli koncentrovaní, kluci se správně prali a odměnou nám byly tři body, kterých si moc vážíme. Kluky musím za výkon a nasazení pochválit," uvedl po zápase trenér záložního týmu plzeňské Viktorie Josef Parlásek.

Mrzela ho celkově jen inkasovaná branka (i když nakonec ne tak úplně), která sice byla exportní, ale urodila se po chybě jeho svěřenců v rozehrávce.

Radost trenérů Viktorie Plzeň po závěrečném hvizdu sudího.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Pokud si teď po zápase dobře vybavím, náš hráč se tam nechal ve středu hřiště předskočit a domácí pak dali tenhle gól. Na druhou stranu: když se podíváte do zápisu, opět jsme do utkání šli s velice mladým kádrem, kdy v základní jedenáctce nastoupili hned tři kluci narození v roce 2005. Tohle asi náš fotbal bude přinášet. My se na to samozřejmě koukneme na videu a rozebereme si to. Důležité bude, aby se z toho hráči poučili. Nicméně vyhráli jsme, proto na to jen upozorníme a nikomu nebudeme nic vyčítat," doplnil lodivod Josef Parlásek na závěr hodnocení úspěšného magnetu 17. kola České fotbalové ligy.

Bohemians Praha 1905 B - FC Viktoria Plzeň B 1:2

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 0:1. Branky: 70. Zeman - 13. Pešek z penalty, 54. Gaszczyk. Rozhodčí: Nejedlo – Melichar, Machýček. ŽK: 1:1 (13. Kadlec - 90. Pejša). Diváci: 100. Hřiště: UMT Uhříněves (SK Čechie Uhříněves). Sestava Bohemians Praha 1905 B: Kouba – Kadlec, Panc (82. Farkaš), Mareš (67. Nekvasil), Zeman, Dostál, Koutský, Damašek, Bartek, Wexier (67. Stupka), Marthoul (35. Müller). Trenér: Dalibor Slezák. Sestava FC Viktoria Plzeň B: Zadražil – Vacek, Fišer, Čihák, Oravec, Deml (90+2. Šustr), Krůta, Pešek, Gaszcyk, Hašek (80. Vach), Planeta (80, Pejša). Trenér: Josef Parlásek.

Zdroj: Deník/Martin Mangl

