Byly to nervy, ale je to tam. Fotbalisté TJ Jiskra Domažlice zvládli v sobotu večer velice náročný zápas na hřišti Karlových Varů, kde v rámci 21. kola áčkové skupiny FORTUNA ČFL zvítězili těsně 2:1. Vítěznou branku Chodů vstřelil už v prvním poločase kapitán Petr Mužík.

Domažlice uspěly v lázních, porazily Slavii 2:1. | Video: Daniel Seifert

Už ve druhé minutě mohli skórovat domácí, ale Cherepka v bráně Domažlic zachránila od pohromy tyčka. O malou chvilku později se skóre měnilo poprvé, když se doklepem do odkryté svatyně prosadil hostující Petr Došlý.

Z vedení se ovšem Jiskra neradovala dlouho, neboť v 16. minutě krásný centr Maňáka usměrnil hlavou do sítě Jaroslav Červený - 1:1. V 19. minutě přišla pro Domažlice další špatná zpráva. Hřiště musel opustit Robert Aubrecht, který hrál v poslední době ve vynikající formě. Na hřišti jej nahradil Egon Vůch.

V 33. minutě pálil nebezpečně Petr Došlý, ale Chára jeho projektil vytěsnil nad branku. To ho však mrzet nemuselo, protože o dvě minuty později rozjásal fanoušky domažlického klubu kapitán Petr Mužík, který byl důrazný a střelou k tyči vrátil Chodům vedení. Navýšit vedení mohl útočník Jan Zajíček, ale svou šanci nevyužil. I přesto šli do kabin spokojenější hosté, kteří drželi vedení 2:1.

Zdroj: Daniel Seifert

Velkou příležitost ve druhém dějství měli v 69. minutě Karlovarští, ale Domažlice znovu zachránila branková konstrukce, tentokrát břevno, které si napálil sám Egon Vůch. Stejně jako v 76. minutě, kdy Maňák trefil z dálky tyčku. To už hráli hosté bez vyloučeného Jakuba Teršla, který minutu před zmiňovanou šancí Maňáka viděl od zkušeného rozhodčího Lercha červenou kartu.

Karlovy Vary se v závěru snažily, ale jejich nápor uťal vlastní kapitán Martin Pěkný, který se dvě minuty před koncem základní hrací doby nechal rovněž vyloučit, když udeřil ležícího soupeře otevřenou dlaní do oblasti hrudníku.

Domácí mohli přece jen v samotném závěru ještě vyrovnat, ale ve druhé minutě nastavení selhal v obrovské šanci po přiťuknutí agilního Maňáka střídající Horník. Na straně Domažlic stojí za zmínku ještě únik Kryštofa Pavlíka, který však zůstal nevyužit. Jiskra tak výsledek 2:1 uhájila a dostala se před béčko Viktorie Plzeň na druhé místo tabulky, pouze o skóre za vedoucí Bohemians B.

„Myslím si, že jsme do utkání vstoupili celkem dobře. Asi tak, jak jsme chtěli a dali jsme brzkou branku po dlouhém autu a dorážce ve vápně. Bohužel jsme docela brzy také inkasovali vyrovnávací gól, kdy jsme při standardní situaci nedostoupili hlavičkujícího hráče. Pak jsme ale dali druhý gól, který nás trošku uklidnil, jen škoda, že jsme do konce poločasu nepřidali třetí branku, když šel sám na brankáře Honza Zajíček, ale svou šanci bohužel neproměnil," popisoval průběh úvodní půle kouč fotbalistů Jiskry Domažlice Pavel Vaigl.

Domažlický Jan Zajíček v sobotním souboji na hřišti Karlových Varů.Zdroj: Daniel Seifert

„Ve druhém poločase byli domácí malinko lepší. Zachránila nás tam tyč, kterou jsme si nastřelili sami, ale i my jsme měli jednu velkou šanci, když šel Kryštof Pavlík sám na branku, ale trestuhodně svou příležitost zahodil. Po vyloučení Kuby Teršla už to bylo hodně o soubojích, ale výsledek jsme naštěstí udrželi. Byly to nervy, tří bodů si moc vážíme," doplnil k zápasu domažlický trenér.

Zatímco v Domažlicích si po závěrečném hvizdu oddechli, na druhé straně barikády zavládlo zklamání. „Zápas se mi hodně těžko hodnotí. Už ve druhé minutě jsme nastřelili tyč, utkání se mohlo ubírat jiným směrem," narážel karlovarský asistent trenéra Martin Bulíček na velkou příležitost v úvodu utkání. „Na druhou stranu Domažlice potvrdily svoji kvalitu, a to když jsme dvakrát nebyli důrazní v souboji, z čehož vyplynuly dvě branky v naší síti," smutnil.

„Troufnu si říct, že ve druhém poločase jsme si zasloužili vyrovnat, šancí jsme na to měli dost. Dvakrát jsme trefili brankovou konstrukci," konstatoval Bulíček. „Klukům se nedá nic vytknout, ale fotbal se hraje na góly, a proto Domažlice zvítězily," pokrčil smířlivě rameny asistent kouče Slavie Mariana Geňa.

Mrzí jej vyloučení kapitána Pěkného. „Jsme smutní z výsledku i z toho, že po červené kartě přijdeme na několik zápasů o kapitána Pěkného, ale budeme se dál rvát o body. Tabulka je kromě prvních pěti mužstev ohromně vyrovnaná a každý bod má svoji cenu," dodal s výhledem na další pokračování sezony.

FC Slavia Karlovy Vary - TJ Jiskra Domažlice 1:2

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 1:2. Branky: 16. Červený - 6. Došlý, 35. Mužík. Rozhodčí: Lerch – Polena, Hes. ŽK: 6:2 (23. Psohlavec (mimo hřiště), 56. Š. Černý, 78. Wireko, 87. Vyleta, 87. Bulíček (mimo hřiště), 90+4. Owolabi - 54. Teršl, 90+4. Fedak). ČK: 1:1 (88. Pěkný - 75. Teršl). Diváci: 153. Hřiště: UMT Drahovice, Karlovy Vary. Sestava FC Slavia Karlovy Vary: Chára – Skala, Owolabi, Pěkný, Toure (58. Wireko), Vyleta, Červený, Maňák, Ikechukwu, Krčma (46. Horník), Černý. Trenér: Marian Geňo. Sestava TJ Jiskra Domažlice: Cherepko – Teršl, Mužík, Aubrecht (19. Vůch), Zajíček (86. Bílik), Rychnovský, Došlý (86. T. Holík), Pavlík (75. Sojka), Dvořák, Vávra, Fedak. Trenér: Pavel Vaigl.

