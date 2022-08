„Zaspali jsme začátek, dostali rychlou branku, a kdybychom inkasovali ještě dvakrát, bylo po nás i po zápase. Poté se ale hra trošku srovnala, my vyrovnali a pak trošku převzali otěže zápasu do svých rukou. Celkově utkání ale po 90 minutách skončilo zaslouženou remízou. Králov Dvůr potvrdil, že je velice kvalitním soupeřem," nechal se slyšet na pozápasové tiskové konference trenér domažlických fotbalistů Pavel Vaigl. „V prodloužení už jsme byli více na balonu, nekazili jsme tolik přihrávky a rozhodli krásnou akcí, kdy ze strany zakončoval Standa Vávra. Klukům gratuluji, jak zápas v tak obrovském vedru zvládli, protože to bylo hodně náročné," dodal mimo jiné.

TJ Jiskra Domažlice - FK Králův Dvůr 2:1 po prodloužení

Poločas: 1:1. Branky: 12. Zajíček, 113. Vávra - 1. Kraus. Rozhodčí: Rejžek - Matyš, Toucha. ŽK: 0:2 (44. Procházka, 119. Beňo). Diváci: 350. TJ Jiskra Domažlice: Čerepko – Limberský (46. Došlý), Mlynařík, Holík, Fedak, Mužík (46. Sojka), Jahn (46. Pavlík), Kuhajda (71. Janča), V. Černý (46. Vávra), Zajíček, F. Dvořák (90+1. Brabec). Trenér: Pavel Vaigl. FK Králův Dvůr: Krček – R. Novák, Hell, J. Dvořák (71. Osypenko), Holý (115. Krejča), Bláha (53. Fatrdle), Beňo, Procházka, Kraus, J. Novák, Kabele (46. Osvald). Trenér: Tomáš Šilhavý.

