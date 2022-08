To byla jízda. Přeštice nasázely Písku sedm gólů, pětkrát se trefil šutér Černý

„Musím našim klukům pogratulovat, protože v Budějovicích to byl hodně náročný zápas. Domácí chtěli hrát, měli dobrou rozehrávku,“ říkal mimo jiné trenér domažlických fotbalistů Pavel Vaigl s tím, že prvních patnáct minut jeho mužstvo prospalo. „Ale pak jsme hru převzali a měli i šance, zejména v prvním poločase. Byť i soupeř si vytvořil nějaké příležitosti. Ve druhé půli už to byl spíš boj, ale my jsme to zvládli,“ doplnil zkušený kormidelník.

Zdroj: Youtube

Podobný názor měli také na druhé straně barikády. „Zápas byl oboustranně vyrovnaný, vyložené šance byly na obou stranách a jen díky brankářům padl pouze jeden gól, bohužel z penalty do naší branky,“ posteskl si pro klubový web trenér rezervy českobudějovického Dynama Dušan Žmolík.

3. kolo FORTUNA ČFL A: Dynamo České Budějovice B - TJ Jiskra Domažlice (hráči v bílých dresech) 0:1 (0:1).Zdroj: facebook Áčko Jiskry & Jiří Pojar

„Přestože jsme nakonec prohráli, ze zápasu mohli naši mladí hráči odejít se vztyčenou hlavou. Odmakali to, vytvořili si brankové příležitosti a byli zkušenému protivníkovi důstojným soupeřem. Oba týmy se výkony na hřišti postaraly, alespoň si troufám říci, o zajímavé utkaní – pro nás bohužel s jiným výsledkem, než který bychom si přáli,“ doplnil k boji trenér Jihočechů.

Zdroj: Youtube

Dynamo Č. Budějovice B - TJ Jiskra Domažlice 0:1

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 0:1. Branka: 41. Mužík z penalty. Rozhodčí: Melichar – Dohnal, Koranda. ŽK: 3:3 (34. Šimoník, 40. Čoudek, 65. Malecha – 23. Sojka, 87. Pavlík, 90+2. Limberský). Diváci: 250. Sestava Jiskry Domažlice: Brych – Sojka, Mužík (82. Holík), Limberský, Zajíček (69. Mlynařík), Rychnovský, Došlý (69. Kuhajda), Pavlík (88. Janča), Dvořák, Vávra (82. V. Černý), Fedak. Trenér: Pavel Vaigl.

Qose byl vyloučen a béčko Viktorie podruhé v řadě neuspělo, teď padlo na Admiře