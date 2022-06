S Pražany na domácí Střelnici po brance kapitána Mužíka z pokutového kopu vedli 1:0, ale soupeř sedm minut před koncem vyrovnal a v páté minutě nastavení přidal druhou branku do prázdné svatyně, když Jiskra riskovala a na rohový kop vyslala do pokutového území Motorletu i gólmana Brycha. Po zápase bylo v kabině ticho, z hráčů čišelo převeliké zklamání.

TJ Jiskra Domažlice - Motorlet Praha 1:2 (28. kolo ČFL A).Zdroj: Jiří Pojar

Nejen z porážky, která naději na postup do FNL dává spíše jiným, ale také z některých verdiktů rozhodčího Bohaty v důležité bitvě. „Nikdy si na rozhodčí nestěžuji a nehodnotím je, ale tentokrát musím. Po výkonu v prvním poločase nám sudí Bohata po změně stran neodpískal dvě stoprocentní penalty, bylo tam navíc několik přehlédnutých zákroků i na půlce, ve hře. Kdo se na ten zápas zpětně podívá, ať si to vyhodnotí sám, ale za mě by se tohle stávat nemělo,“ zlobil se na pozápasové tiskové konferenci trenér Jiskry Domažlice Pavel Vaigl.

FOTO: Jiskra padla a sen o postupu mizí v dáli. V závěru na hřišti bublaly emoce

Narážel hlavně na situace ze závěru utkání, kdy nepřesný arbitr nejprve přehlédl ruku jednoho z hráčů Motorletu v pokutovém území a pak také nešetrný zákrok na pronikajícího Petra Došlého. Záhy ale uznal, že kdyby jeho tým byl vpředu dostatečně produktivní, nic víc by se řešit vůbec nemuselo.

„Kluky musím pochválit, protože bojovali a jezdili až do konce. V prvním dějství jsme měli hodně šancí, které jsme měli proměnit a byl by klid. V tomhle je fotbal někdy krutý. Druhý poločas už jsem tak nějak hodnotil, jsem z toho otrávený a je mi líto hlavně kluků,“ láteřil zkušený kouč.

VIDEO: Pozápasová tisková konference Jiskry Domažlice

Zdroj: Youtube

K sobotnímu důležitému souboji se po zápase pro klubový facebook vyjádřil také Jaroslav Ticháček, prezident klubu TJ Jiskra Domažlice.

„Zklamání, frustrace. Co se týče herní kvality a výkonu, mužstvo na hřišti odevzdalo maximum. Měli jsme hodně šancí, kopali snad třicet rohů, dokonce jsme vedli. Ale pak jsme zaváhali v jednom okamžiku a soupeř dokázal vyrovnat. Pak už to byla křeč. Druhou branku jsme nepřidali, naopak sami inkasovali. Dělali jsme všechno pro to, abychom zvítězili a v posledním kole si zahráli velké finále v Králově Dvoře o postup do druhé ligy. To se bohužel nepovedlo,“ smutnil zdrcený Jaroslav Ticháček.

Prezident klubu Jaroslav Ticháček.Zdroj: Jiří Pojar

I ten pak prohodil pár slov směrem k rozhodčímu. „Nechtěl jsem o tom mluvit, ale jsem hrozně frustrovaný z jeho výkonu. Dobrý rozhodčí musí v těžkých momentech rozhodnout správně, ale on udělal několik závažných chyb,“ procedil, ale ani on, stejně jako trenér Vaigl nehledal příčiny porážky jen u muže s píšťalkou. „Měli jsme hodně šancí, které jsme měli dát. Musím pochválit výkon hostujícího brankáře Miháleka, který chytal naprosto skvěle,“ doplnil.

Domažlice ještě mohou soutěž vyhrát, ale v posledním kole musí získat tři body na hřišti Králova Dvora a doufat v zaváhání Vltavínu, jenž hraje na půdě předposlední Povltavské FA, i béčka Slavie Praha, které hostí zálohu plzeňské Viktorie. Ve hře o titul je rovněž i béčko Viktorie Plzeň, které Jiskru dokonce o skóre přeskočilo. Boj o prvenství bude zkrátka napínavý až do konce.

