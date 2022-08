„Když zápas rozhodnete v poslední minutě, navíc po velmi dobrém výkonu, je to fantastické. Myslím, že naše vítězství je zasloužené,“ mohl se pak po úspěšné premiéře ve třetí lize usmívat přeštický kouč Stanislav Purkart.

V sobotním odpoledni měl i šťastnou ruku při střídání, na vítězném gólu se podíleli Heger s Vohrnou, kteří přišli na hřiště až v poslední desetiminutovce. To už hrály Přeštice proti deseti, po druhé žluté byl vyloučený hostující Sahedi a tlak třetiligového nováčka sílil. „Jo, byla to dobrá volba,“ pokračoval trenér.

FK ROBSTAV Přeštice (žlutí) - FK Motorlet Praha 2:1 (0:1).Zdroj: Jiří Pojar

„Nechtěli jsme hru úplně otevřít, ale dali jsme tam vysoké hráče. Chodilo tam hodně centrů a věřili jsme, že by se mohli prosadit,“ vysvětloval zkušený Purkart vzápětí svůj tah, který mu vyšel. Po rohovém kopu hlavičkoval Václav Heger a Marek Vohrna také hlavou prodloužil míč za záda gólmana Motorletu. A pak už propukla na přeštické straně čirá euforie.

Jak by také ne, vždyť proti silnému soupeře otáčeli vývoj skóre. Hosty poslal do vedení chvíli před přestávkou proměněnou penaltou Hroník.

V 57. minutě vyrovnával Černý, když se po standardce Mudry nejlépe zorientoval ve vápně. „Prvních patnáct minut hrál soupeř. Chvilku nám trvalo, než jsme si zvykli na důraz a rychlost,“ přiznal trenér Purkart.

Teprve pak se Přeštice dostaly ke svojí hře. „Měli jsme obrovský tlak, až mě překvapilo, jak jsme Motorlet ve druhé půli přehrávali. Bylo to na jednu bránu a šlo jen o to, jestli dokážeme jejich urputnou obranu překonat. Jsem rád, že se to podařilo,“ doplnil k zápasu dvaapadesátiletý kouč Přeštic.

FK Robstav Přeštice - Motorlet Praha 2:1

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 0:1. Branky: 57. Černý, 90+1. Vohrna – 40. Horník z penalty. Rozhodčí: Hoch. ŽK: Černý – Sehedi. ČK: 77. Sehedi (Motorlet). Diváci: 270. Přeštice: Rojík – Suchý (80. Heger), Chocholoušek, Kraml (76. Arzberger), Skála, Přibáň, Štípek, Mudra (85. Vohrna), Černý (76. Popovič), Beránek, Hradecký. Trenér: Stanislav Purkart. Motorlet: Mihálek – Elad Liad, Rossmann (80. Žižka), Nátr (63. Vaněk), Rataj, Gilian, Kolář, Žaloudek, Hroník (80. Hrabina), Sehedi, Walter. Trenér: Martin Poustka.

