Ten se ještě vrátil k podzimní části sezony, kterou zakončily Přeštice na desátém místě. Štípek nastoupil ke čtrnácti zápasům a vstřelil dvě branky.„Ambice byly asi větší, ale nesmí se zapomínat na to, že Přeštice jsou nováčkem soutěže. Umístění po podzimu odpovídá výkonům, co jsme předváděli,“ řekla smířlivě nová posila Astu.

Zkušený jednatřicetiletý záložník prošel postupně plzeňskou Viktorií, Mladou Boleslaví, Zlínem, Příbramí či Sokolovem.Zároveň ale už působil i u našich západních sousedů, kde hrál v Poppenreuthu.„Chci se fotbalem jen bavit, což by v Přešticích nešlo. Do Německa budu jezdit pouze na zápasy a přes týden se budu udržovat v kondici podle svého. Zároveň je to i slušný přivýdělek,“ vysvětloval ostřílený středopolař.

Oproti Přešticím čekají však Štípka jiné starosti v podobě bojů o udržení soutěže. Zároveň se ale může těšit na dobré zázemí. „Cílem bude záchrana. Mluvil jsem s majitelem, viděl jsem hřiště, zázemí, působí to sympaticky. Na to, jaká to je úroveň, to působí profesionálně. Tým jede například v únoru na soustředění do Chorvatska,“ prozradil odchovanec nýřanského fotbalu.

V týmu navíc nebude jediný Čech. Kromě zmíněného Končala hrál na podzim za Ast i bývalý hráč Soběslavi Matěj Suda. „Jdeme tam společně s mým kamarádem Matějem Končalem. Kromě toho se domluvím i nějak německy. Studoval jsem ji a chvíli jsem v Německu žil. Takže by to neměl být problém. Bude to chtít ale určitě oprášit,“ dodal s úsměvem fotbalista David Štípek.

