Jakoby souboj na hřišti béčka Dukly Praha, který následoval týden po výhře nad krajským rivalem z Jiskry, a ve kterém Přeštice v závěru ztratily třígólové vedení, družině trenéra Stanislava Purkarta vrazil kudlu do zad. A špatná, možná, že doslova bídná série jeho týmu bude pokračovat minimálně do dalšího víkendu.

Nováček FORTUNA ČFL totiž v sobotu odpoledne znovu neuspěl. Doma hrál s pražským Vltavínem po půli 0:0, ale potom Přeštičtí přišli o vyloučeného Končala. Hosté přesilovku zásluhou Podzimka rychle využili, jenže ve třetí minutě nastavení dokázal srovnal střídající Arzberger. Pražané si z jihu Plzeňska nicméně odvezli všechny body, protože v 95. minutě skóroval hostující Mor.

Fotbalisté FK ROBSTAV Přeštice (na archivním snímku fotbalisté ve žlutých dresech) prohráli doma podruhé v řadě. Po Sokolovu si z jihu Plzeňska odvezl všechny body i pražský Vltavín (2:1).Zdroj: Jindřich Schovanec

Utkání bylo hodně vyhrocené a nervózní. Rozhodčí Šmat rozdal celkem čtrnáct žlutých a dvě červené karty. Tu vedle Končala viděl z rukou arbitra v nastavení také hostující Bouguetouta, ale už jako vystřídaný hráč, který v nastavení svévolně vnikl na hrací plochu v přerušené hře při oslavě vítězné branky.

„V prvním poločase jsme byli lepším týmem, soupeř se do ničeho nedostal, ale zároveň velmi dobře bránil a my se do nějakých vyložených šancí těžko dostávali,“ říkal po zápase trenér přeštických fotbalistů. V 53. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučený již zmiňovaný Matěj Končal a domácí šli do deseti. „Za mě nesmyslné vyloučení po dvou žlutých kartách. Ano, druhá žlutá byla chyba Matěje, ale ta první byl hodně přísná,“ mínil Purkart.

„Po tom vyloučení jsme vypadli z role, patnáct minut jsme byli opaření a inkasovali. Nicméně poté jsme se zvedli a při troše štěstí mohli skóre i otočit, protože jsme si vytvořili tři velké příležitosti, které jsme určitě měli proměnit,“ krčil kouč rameny. Ale ujala se až ta ze třetí minuty nastavení, o kterou se postaral střídající útočník Tomáš Arzberger, který šel do hry v 75. minutě.

„A potom jsme udělali chybu směrem dozadu, kterou Vltavín potrestal. Mrzí nás to, jsme zklamaní, ale důležité teď bude, aby nás to nesrazilo ještě víc a rychle jsme se zvedli, protože teď nemáme dobrou sérii výsledků,“ uvědomuje si trenér, který se závěrem vyjádřil k množství karet, které rozhodčí rozdal. „Podle mě to nebylo tvrdé ani vyhrocené utkání, naopak: bylo celkem normální. Některé karty byly rozdány zbytečně. Tím chci říct, že je rozhodčí vůbec nemusel udělit,“ dodal ještě zkušený dvaapadesátiletý lodivod Robstavu.

FK ROBSTAV Přeštice - FK Loko Vltavín 1:2

Poločas: 0:1. Branky: 90+3. Arzberger – 63. Podzimek, 90+5. Sene. Rozhodčí: Šmat – Hoch, Špindlerová. ŽK: 6:6 (41. a 53. Končal, 10. Hradecký, 71. Suchý, 75. Mudra, 90+3. Vohrna – 86. a 90+5. Bouguetouta, 66. Čejda, 72. Matějka, 76. Borkovec, 90+5. Sene) + 55. Krásl (trenér brankářů Přeštic), 81. Purkart (hlavní trenér Přeštic). ČK: 1:1 (53. Končal – 90+5. Bouguetouta). Diváci: 117. Sestava Přeštic: Švihořík – Beránek, Černý (75. Arzberger), Heger, Hradecký (87. Vohrna), Chocholoušek, Končal, Kraml (64. Popovič), Mudra (64. Zeman), Skála, Štípek (64. Suchý). Trenér: Stanislav Purkart. Sestava Vltavínu: Štorc – Borkovec (82. Sene), Bouguetouta (90. Jelínek), Cejda, Hušek, Klimenda, Lo, Maione, Matějka, Podzimek, Šimáček. Trenér: Michal Zach.

