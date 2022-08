FOTO, VIDEO: Jiskra na Chodské slavnosti vyhrála, dva góly dal kanonýr Zajíček

„Jsem za něj moc rád. On ty góly už potřeboval, stejně jako my od něj,“ poznamenal trenér Domažlic Pavel Vaigl na adresu svého střelce. Podobně hovořil i samotný Zajíček. „Jsem fakt rád, že se mi podařilo dát dvě branky. Určitě mi to přidá na sebevědomí a budu se na hřišti cítit lépe,“ má jasno.

Domažlický fotbalista Jan Zajíček začíná v Jiskře pálit.Zdroj: Jiří Pojar

Obzvlášť jeho první branka z šestadvacáté minuty stála za to. Jan Zajíček prokázal, že je neuvěřitelně rychlým hráčem, na levé straně pláchl svým strážcům a z poměrně těžkého úhlu vymetl pavučinky hostující svatyně.

„Nejprve mi blesklo hlavou, že bych chtěl dát míč pod sebe, ale když jsem viděl, že tam nikdo z mých spoluhráčů nebyl, zkusil jsem to vzít na sebe a vyšlo to,“ popisoval Zajíček. „Trenéři nás vždycky na tréninku učili, že z blízkosti je nejlepší to cpát pod břevno, tak jsem to tam dal,“ pokračoval s úsměvem.

Jiskra svého soka zdemolovala 4:1 i díky skvělému představení v prvním poločase. Tam Chodové dominovali a do kabin odcházeli za stavu 3:0. „Byl to z naší strany povedený zápas, přišlo i hodně lidí, takže jsme hráli v parádní atmosféře. Myslím si, že jsme divákům jejich podporu oplatili výsledkem a do 70. minuty určitě i výkonem,“ tvrdí domažlický forvard.

Fotbalista Jan Zajíček.Zdroj: Jiří Pojar

Podle oficiálního zápasu rozhodčího utkání na Chodské slavnosti sledovalo přímo na Střelnici 739 fanoušků. „Atmosféra byla opravdu výborná. Přidá vám to na síle, když lidé zatleskají a fandí vám. Takže za mě určitě super a já doufám, že přijdou i příště,“ přeje si Jan Zajíček. Třeba už ve středu, kdy Jiskru čeká souboj 1. kola MOL Cupu s Královým Dvorem. „Uvidíme, jaký to bude zápas, ale chceme postoupit,“ netají se mladý šutér. „Soupeře moc neznám, ale určitě to nebude jednoduché utkání,“ dodává Zajíček.

