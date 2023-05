Splnili roli favorita a oslabeného soupeře přejeli 3:0. Fotbalisté FK ROBSTAV Přeštice porazili v sobotním utkání 27. kola áčkové skupiny FORTUNA ČFL soupeře ze Zbuzan hladce 3:0 a slaví záchranu ve třetí lize. Svěřenci zkušeného trenéra Stanislava Purkarta navíc v neúplné (a neskutečně vyrovnané) tabulce poskočili na šesté místo.

FK ROBSTAV Přeštice (žlutí), archivní snímek. | Foto: Deník/Martin Mangl

„Po problémech, které minulý týden ve Zbuzanech vypluly na povrch, k nám soupeř zdaleka nepřijel kompletní. Měl tam hráče z béčka a myslím si, že naše vítězství mělo být daleko vyšší," říkal po zápase kouč Přeštic Stanislav Purkart a narážel na velké množství šancí včetně tří nastřelených tyčí, které Zbuzany zachránily od větší pohromy. Přeštice po celou dobu zápasu kontrolovaly hru, zatímco soupeř se jen bránil a brankové příležitosti si nevytvářel.

FK ROBSTAV Přeštice (žlutí), archivní snímek.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Ale takové zápasy patří mezi nejhorší. Zbuzany neměly co ztratit, ale jsem rád, že jsme to nakonec zvládli, byť skóre, jak už jsem řekl, mělo být výraznější," pokračoval v hodnocení zápasu zkušený třiapadesátiletý lodivod ROBSTAVU.

Jeho tým se díky zisku tří bodů v soutěži definitivně zachránil. „To byl hlavní cíl, ale teď máme nový. Do konce sezony zbývají tři zápasy a my se pokusíme urvat co nejvíce bodů, abychom v tabulce skončili co nejvýše," doplnil Purkart.

Jeho mužstvo hraje příští týden na půdě záložního výběru Viktorie Plzeň, která v sobotu remizovala v Domažlicích 0:0, a pak jede na znovu na západ do Karlových Varů. Derniéru pak obstará domácí souboj s béčkem Bohemians.

FK ROBSTAV Přeštice - FK Zbuzany 1953 3:0

Poločas: 1:0. Branky: 21. Havel, 58. Černý, 80. Heger. Rozhodčí: Toucha - Izugrafov, Pena. ŽK: 0:2 (54. Manieshkin, 76. Terekhov). Diváci: 100. ROBSTAV Přeštice: Bleha - Heger, Suchý, Chocholoušek, Brabec (60. Rossmann), Havel (60. Arzberger), Řezáč, Černý (78. Popovič), Zeman, Rádl (46. Skála, 71. Vaněk), Hradecký. Trenér: Stanislav Purkart. FK Zbuzany 1953: Matěka, Soloviov, Kyli (82. Brendl), Rusnak, Půček, J. Huňáček, Terekhov (78. Vámos), Haluška, Manishkin, Arisuma, Kóňa (67. M. Huňáček). Trenér: Josef Huňáček.

