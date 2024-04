V minulém kole díky pozdnímu gólu v nastaveném čase porazili domácí Jiskru Domažlice 3:2, v nedělním utkání 21. kola áčkové skupiny FORTUNA ČFL zase zdolali béčko Slavie 2:1. Během jednoho týdne si tak fotbalisté záložního týmu Viktorie Plzeň vyšlápli na dva tabulkově nejlepší celky soutěže.„Je to fakt super,“ liboval si kouč Viktorie Josef Parlásek.

Fotbalisté FC Viktoria Plzeň B (na archivním snímku hráči v červeno-modrých dresech) si po Domažlicích vyšlápli také na první béčko Slavie Praha. | Foto: Jindřich Schovanec

Jeho družina přitom se Slavií brzy prohrávala. Po dlouhém autu přeskočil vyběhnuvšího plzeňského brankáře Viktora Baiera Elmedin Rama a poslal Slavii do malého trháku. Inkasovaná branka však Viktorii nezlomila, naopak. Byli to Západočeši, kteří po úvodním zásahu převzali otěže zápasu do svých rukou a odměnou jim byla ve 40. minutě vyrovnávací branka, kterou obstaral Idjessi Mesoko, jenž hlavičkou překonal hostující gólmana po parádním centru Demla.

Mladý fotbalista Ondřej Deml, jenž rozhodl předchozí zápas v Domažlicích, byl při chuti a ještě do konce první půle mohl skóre otočit. Jeho výživný projektil z velké dálky ovšem brankář Sirotník zlikvidoval. Co se nepovedlo Demlovi, to se chvíli po změně stran podařilo Šimonu Planetovi, který svou pěknou trefou v třiapadesáté minutě převážil misky vah na stranu domácí Viktorie. Ten prakticky slízl smetanu za předchozí driblinkové představení Jamese Bella, který následně poslal přesný centr z pravé strany do pokutového území.

Třetí gól Plzně mohl po hodině hry přidat Martin Doubek, ale jeho střelu z větší vzdálenosti vytáhl jinak skvěle chytající gólman soupeře z hlavního města. A jelikož neuspěl ani Adam Vrba, výsledek 2:1 zůstal až do konce. Slávistům ke srovnání nepomohlo ani vyloučení legionáře Ejedegby v nastaveném čase.

„Myslím si, že k vidění byl nadstandardní fotbal, o což se zasloužily oba týmy. Jsme strašně rádi, že jsme tento zápas zvládli a získali na domácím hřišti tři body,“ radoval se po mači trenér mladého týmu Viktorie Plzeň Josef Parlásek.

„A co nakonec rozhodlo v náš prospěch? Asi velká aktivita, kterou jsme se prezentovali,“ prohlásil. Myslel tím nejen celoplošný presink a napadání soupeřovy rozehrávky, ale také pohyb bez míč i sbírání odražených míčů.

FC Viktoria Plzeň B - SK Slavia Praha B 2:1

Poločas: 1:1. Branky: 40. Metsoko, 53. Planeta – 14. Rama. Rozhodčí: Panský – Toucha, Matyš. ŽK: 2:4. ČK: 1:0 (90+4. Ejedegba). Diváci: 150. Hřiště: Luční, Plzeň (FCVP). Sestava Viktorie Plzeň B: Baier – Fišer, Ejedegba, Deml (79. Alili), Doubek, Planeta (65. Nováček), Vacek, Novák, Metsoko (46. Vrba), Bello (79. Krůta), Lörincz (87. Vach). Trenér mužstva: Josef Parlásek.

