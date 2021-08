Na velký úspěch na nedávném turnaji Czech Open dosáhly klatovské florbalistky Šárka Ježdíková s Andreou Žižkovou, které na prestižním střetnutí v hlavním městě bojovaly v barvách Tatranu Střešovice OpenCamps. Pražanky s Ježdíkovou a Žižkovou v sestavě totiž na několikadenní akci vybojovaly nečekané stříbro.

Šárka Ježdíková s Andreou Žižkovou získaly se střešovickým Tatranem na nedávném turnaji Czech Open stříbrné medaile. | Foto: archiv hráček, Czech Open

„V dubnu se mi ozval Tatran, že by chtěl, abych za něj od nové sezony hrála. Chtěli mě teď vidět, jak hraji a nabídli mi možnost zahrát si na tomto turnaji,“ vysvětlila Šárka Ježdíková to, jak se vlastně ocitla v dresu střešovického Tatranu. Zároveň dostala možnost vzít do týmu ještě někoho z Klatov.