Ačkoliv družina trenéra Jana Hořkého na turnaji ani jednou z pěti pokusů nevyhrála, na hřišti předváděla sympatické výkony, na kterých rozhodně může v budoucnu stavět.

Zdroj: Martin Mangl

„Jeli jsme na turnaj v počtu patnácti hráček a dvou brankářek, kdy cílem bylo, aby si zahrály všechny holky, včetně těch méně zkušených. Pozitivem bylo, že jsme skoro celý turnaj odehráli na tři lajny, holky si tedy opravdu zahrály. Dařilo se rovněž některé prvky z tréninků přenést do zápasů, nově jsme zapojili i práci s videem. Výsledkově se bohužel sice tolik nedařilo, přesto musím holky za některé zápasy pochválit (s Jihlavou, Chodovem a Mladou Boleslaví). Turnaj mi ukázal, na čem musíme zapracovat a mám z něj mnoho poznatků do tréninků a další práce. Bylo inspirující hrát s finalisty turnaje – Chodovem a Střešovicemi. Pro holky i pro mě to byla velmi cenná zkušenost,“ komentoval turnaj trenér klatovských dívek do 18 let Jan Hořký.

VÝSLEDKY KLATOV G18



Základní skupina: TJ Sokol Královské Vinohrady – Klatovy 2:2 (1:1, branky Klatov: E. Mídová, Maňasová), SK Jihlava – Klatovy 3:2 (2:1, branky Klatov: E. Mídová 2), Klatovy – Tatran Střešovice 0:16 (0:9), osmifinále play-off: Klatovy – FAT PIPE Florbal Chodov 1:11 (1:4, branka Klatov: E. Mídová), čtvrtfinále play-off B: Florbalová akademie Mladá Boleslav – Klatovy 4:2 (2:1, branky Klatov: Malá, Nerudová).