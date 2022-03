V prvním utkání se Slavií Klatovanky nakonec remizovaly 5:5, když vyrovnaly těsně před koncem. „Byl to zápas nahoru a dolů, chvíli jsme se hledali my, pak zase Slavia. Po emotivní třetí třetině jsme nakonec utkání nedokázali dotáhnout do vítězného konce. Nesoustředěnost a chyby nás provázely celý zápas,“ posteskl si trenér klatovských děvčat Jiří Klouda.