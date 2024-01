Mladší žáci, starší žáci i dorostenci odehrají v Göteborgu řadu zajímavých zápasů, v nichž zabojují o co nejlepší výsledek. „Mám velkou radost, že se na Gothii (Gothia Innebandy Cup) jako klub po několika letech vracíme, a že o to byl mezi našimi hráči velký zájem. Díky tomu můžeme jet sbírat velmi cenné zkušenosti do kolébky florbalu. Pro mlže to bude vůbec první mezinárodní turnaj, takže věřím, že si domů všichni přivezou nezapomenutelný zážitek. Na turnaji se budeme chtít prezentovat aktivní a hlavně týmovou hrou. Jsem moc zvědavý na to, jak proti nám budou hrát týmy z jiných zemí," řekl před odjezdem do Skandinávie trenér mladších žáků Jiří Winter.