Tahle porážka bolí. Několikrát v zápase vedli, svého soupeře výrazně přestříleli, ale nakonec nemají nic. Florbalisté divizního Sport Clubu Klatovy nestačili v 10. kole béčkové skupiny celostátní soutěže na Dačice, kterým ve sportovní hale Dolní Cerekev podlehli po boji 6:7.

Florbalisté Sport Clubu Klatovy (na archivním snímku hráči v černých dresech) podlehli v daleké hale v Dolní Cerekvi domácím Dačicím 6:7. | Foto: Jindřich Schovanec

A trenér klatovských florbalistů Martin Klán neskrýval po skončení duelu rozčarování a zklamání. Ale nejprve se trefil i do arbitrů. „V životě jsem neviděl tak arogantní rozhodčí, kteří nám prohráli zápas. Nemohli jsme se soustředit na hru, ale na to, abychom náhodou nebyli rušiví směrem do hry," pálil do sudích.

Pak ale ocenil i výkon soupeře, respektive jeho silné stránky, jimiž si Dačice pomohly. „Chtěli jsme více než soupeř, tlačili jsme, ale nesvědčí nám, když máme řídit tempo a styl utkání. Soupeř nás porazil svými brejky a přesnou střelbou," uznal sílu protivníka z Centropenu Dačice. Domácí dali sedm branek z celkového počtu osmnácti střel. Klatovanům na body nestačilo ani 37 pokusů.

K utkání se vyjádřil také domácí trenér Radek Kubeš. Ten bych pochopitelně hodně spokojený. „Konečně se nám podařili přenést si věci z tréninku i do zápasu. I když byl soupeř více na balonku a měl víc střeleckých pokusů, do vyloženě nebezpečných šancí se nedostával," řekl. „Až na občasné výpadky jsme měli zápas pod kontrolou a dělali jsme to, co jsme chtěli," doplnil kouč.

Klatovští florbalisté tak zůstávají ve své nováčkovské sezoně mezi divizní smetánkou na devíti získaných bodech, ale svoje konto mohou vylepšit (až) za dva týdny. V neděli 26. listopadu se od 18 hodin představí na palubovce Meťáku České Budějovice. A bude to náročný boj o důležité divizní body.

TJ Centropen Dačice - Sport Club Klatovy 7:6

Třetiny: 3:3, 3:2, 1:1. Branky a nahrávky: 5. Přikryl (Kubek), 18. Gellner (Kubek), 20. Šlápota (Kubek), 30. Kubek, 33. Kubek (Šlápota), 35. Kubek (Přikryl), 56. Kubek (Šlápota) - 3. L. Joachimsthaler (Stelzer), 12. Hrubý (Š. Žežula), 19. Hrubý (A. Žežula), 33. Jánský (Hais), 34. Stelzer (L. Joachimsthaler), 54. Hrubý (Hajn). Rozhodčí: Janda, Kučera. Vyloučení: 2:1. Využití přesilových her: 1:0. Góly v oslabení: 0:0. Střely: 18:37. Diváci: 17. Hala: Sportovní hala Dolní Cerekev (okres Jihlava). Sestava Sport Clubu Klatovy: Smazal - Jiřík, Hais, Stelzer, Benda, Procházka, Hajn, T. Joachimsthaler, Jánský, Š. Žežula, Netrh, Hrubý, L. Joachimsthaler, A. Žežula, Levý. Trenér: Martin Klán.

