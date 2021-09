„Do zápasu jsme vstoupili s respektem a pokorou, nechtěli jsme přistoupit na hru soupeře, který v předchozím kole hrál převážně hru nahoru dolů. Pomohla nám rychlá branka a první třetinu jsme zvládli bez větších problémů. I kluci plnili veškeré taktické pokyny,“ mohl být spokojený zaskakující trenér áčka Klatov Martin Klán.

2. kolo Poháru Českého florbalu: Sport Club Klatovy (červenobílí) vs. SK Meťák České Budějovice 15:4.Zdroj: Zdeněk Klostermann

Zatímco úvodní část hry skončila jednoznačným výsledkem 6:0, ve druhé třetině viděli diváci v klatovské hale pořádnou přestřelku. I tak po jejím skončení Klatovy vedly 11:4. „Druhá třetina byla z naší strany o poznání horší. Kluci do ní vstoupili tak, že už je prakticky hotovo a podle toho to na hřišti také vypadalo. Přistoupili jsme na hru soupeře, zbytečně jsme se tlačili s hlavou dolů do branky a propadali vzadu,“ popisoval prostřední část hry klatovský kormidelník.

Ve třetí třetině to ale byly opět Klatovy z úvodu mače. „V šatně před třetí třetinou jsme vyladili mouchy a zápas už byl primárně pod naší taktovkou. Troufnu si říct, že o osudu zápasu rozhodla první třetina,“ dodal k hodnocení bitvy Martin Klán, jehož potěšil výkon celého mužstva, ale našel i pár skvělých individuálních výkonů.

„Hráčů, kteří podali nadstandardní výkon, je víc. Kromě Adama Žežuly, který vstřelil čtyři branky a na jednu přihrál, zahrál fantasticky také Patrik Hrubý (2+3), Daniel Čížek (3+0) či Jan Holý (3+0). Podíl branek byl tedy rozložen do všech tří lajn, za což jsem rád,“ pochvaloval si Martin Klán, kouč Klatov.

„Nicméně pro Adama Žežulu (ročník 2004) a Patrika Hrubého (ročník 2003) jsou to první zkušenosti s mužským florbalem a kluci nás více než překvapili. Mrzí mě, že stále nejsou zavedené pokuty, to už bychom měli plnou kasičku,“ směje se Klán.

„Celkově ale musím pochválit celý tým. Všichni kluci předvedli více než stoprocentní výkon. Já jim děkuji za předvedenou hru, která doufám bavila i příchozí diváky v hale,“ pokračoval trenér ve chvále.

Ve třetím kole Poháru Českého florbalu se Klatovy utkají v neděli od 18 hodin na půdě Dobříše. Jaký zápas trenér Klán očekává? „Čeká nás tým, který jsme v prvním kole soutěže v Hořovicích porazili 10:4, ale tentokrát to bude naprosto jiný souboj,“ uvědomuje si Martin Klán a připomíná, že nejbližší protivník jeho týmu ve druhém kole vyřadil divizní Jindřichův Hradec.

SC Klatovy - SK Meťák České Budějovice 15:4

Třetiny: 6:0, 5:4, 4:0. Branky a nahrávky: 1. Žežula (Maňas), 6. Holý, 8. Holý (Jiřík), 9. Hrubý (Žežula), 15. Baumruk, 18. Čížek (Baumruk), 30. Hrubý (L. Joachimsthaler), 30. Žežula, 33. Žežula (Hrubý), 34. Čížek, 38. Žežula (Hrubý), 41. L. Joachimsthaler (Hrubý), 57. Holý (Jiřík), 59. Čížek (Švára), 60. V. Liška (Jiřík) – 24. Tomaško, 32. Hladík (Tomaško), 32. Bezpalec (Smudek), 37. Stančík (Jiráček). Rozhodčí: Němeček, Oberta. Střely: 29:24. Diváci: 55. Hala: sportovní hala ZŠ Čapkova.

Sport Club Klatovy: Štauber, M. Liška – Jiřík, Švára, Holý, Baumruk, Morava, Pinček, V. Liška, Maňas, T. Joachimsthaler, Čížek, Kužel, Koryťák, M. Liška, Hrubý, L. Joachimsthaler, Žežula.

SK Meťák České Budějovice: Frank, Grimbosch – Prchala, Smudek, Foltýn, Bezpalec, Baron, Daněk, Jiráček, Hladík, Zettner, Kubásek, Kořenský, Tomaško, Stančík, Vítek.