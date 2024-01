Nedělní utkání 16. kola divizní skupiny B vyšlo florbalistům Sport Clubu Klatovy na jedničku. Nováček soutěže z města karafiátů si v Českých Budějovicích otevřel střelnici, když domácí rezervu Štírů deklasoval vysoko 21:6. Na páté výhře Západočechů v sezoně mělo značný podíl více hráčů, z pohledu individuálních statistik ale vyčníval teprve sedmnáctiletý Jan Hais, jenž vstřelil hattrick, k nimž přidal i tři asistence.

Sport Club Klatovy (na snímku florbalisté v černých dresech), | Foto: Daniel Čížek

Klatovští florbalisté přitom na jihu republiky brzy prohrávali. Už v jednapadesáté vteřině prostřelil Berana v bráně Klatov Samuel Starčevský. O chvíli později sice srovnal Tomáš Joachimsthaler, ale Jihočeši si na začátku sedmé minuty vzali svoje vedení zpět. Hosté i přes rozpačitý začátek dokázali do konce první třetiny skóre otočit a od prostřední části proměnili střetnutí v nevídanou exhibici. Jen ve druhé třetině Klatovy domácím načepovaly hořkou dvanáctku, nakonec zvítězily drtivě 21:6 a přeskočily v tabulce Jindřichův Hradec, s nímž se utkají příště, a sice v sobotu od 17 hodin doma (ZŠ Čapkova).

„Ačkoliv nám tam dneska spadlo prakticky všechno, byly v zápase pasáže, které nebyly podle našich představ a na tom musíme pracovat a zlepšit to. Klukům však patří poděkování za zvládnutí důležitého utkání, ze kterého bereme tři body," uvedl po zápase spokojený Jiří Klouda, který při utkání tým koučoval za absentujícího hlavního trenéra Martina Klána. „Jediné pozitivum? Počet vstřelených gólů. Ale do obrany to byla z naší strany katastrofa," hlesl vedoucí domácího družstva FbC Štíři České Budějovice B Lukáš Bicek.

FbC Štíři České Budějovice B - Sport Club Klatovy 6:21

Třetiny: 3:4, 3:12, 0:5. Branky a nahrávky: 1. Starčevský (Trinh), 6. Severin (Havelka), 16. Cuřín (Trinh), 27. Trinh, 35. Trinh, 37. Severin (Hájek) - 3. T. Joachimsthaler (Denisov), 10. Moller (O. Hájek), 13. Hais (Jánský), 13. Sloup (T. Joachimsthaler), 22. L. Joachimsthaler (Sloup), 25. A. Žežula (Stelzer), 26. Jiřík (Jánský), 26. Sloup (Netrh), 32. L. Joachimsthaler, 33. A. Žežula (T. Joachimsthaler), 33. Hais, 35. Denisov (Hais), 36. Jánský (Hais), 36. Sloup (Netrh), 37. L. Joachimsthaler (Jakub Holý), 38. Netrh (Čížek), 41. Moller (A. Žežula), 42. Jánský (Hais), 43. Hais (Sloup), 49. Jakub Holý (L. Joachimsthaler), 5ě. Čížek (Netrh). Rozhodčí: Hajšman, Němeček. Vyloučení: 3:3. Využití přesilových her: 1:1. Střely na branku: 26:52. Diváci: 3. Hala: sportovní hala České Budějovice. Sestava Sport Clubu Klatovy: Beran - Jakub Holý, Jiřík, Sloup, Hais, Stelzer, Denisov, T. Joachimsthaler, Jánský, Čížek, Moller, Netrh, L. Joachimsthaler, A. Žežula. Trenér: Jiří Klouda.

Ostatní výsledky 16. kola divize B: Panthers Praha Boys U23 - FbC Strakonice 4:8, Florbal Jindřichův Hradec - FbC Spartak Kaplice 6:8, FbC Draci Říčany - TJ Centropen Dačice 17:3, Meťák České Budějovice - FbC Kutná Hora 8:13, TJ Sokol Královské Vinohrady B - FBŠ ATT Gorily Plzeň (10. ledna od 20.00 hodin).

Následující program divizní skupiny B (17. kolo) - sobota 17.00: FbC Spartak Kaplice - SK Meťák České Budějovice, Sport Club Klatovy - Florbal Jindřichův Hradec, 18.00: FbC Kutná Hora - Panthers Praha Boys U23, TJ Centropen Dačice - TJ Sokol Královské Vinohrady, neděle 18.00: FbC Strakonice - FbC Draci Říčany, FBŠ ATT Gorily Plzeň - FbC Štíři České Budějovice B.

Zdroj: Český florbal

