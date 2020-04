O co šlo? „Dnešní situace ohledně výskytu koronaviru v České republice nám bohužel nedovolí trénovat na vnitřních a vnějších sportovištích, jak jsme byli v předchozích dnech či týdnech zvyklí. Stále je ale důležité se nadále hýbat a sportovat, aby člověk přispěl ke svému fyzickému i duševnímu zdraví. Proto společně s Klatovským deníkem spouštíme projekt inspirovaný Českých florbalem, díky kterému se můžete nejenom hýbat a trénovat, ale zároveň také vyhrát nějakou cenu. Ukažte pomocí fotek nebo videí, jak trénujete doma vy, a inspirujte tím nás i ostatní,“ popsali pravidla soutěže členové vedení klatovského Sport Clubu.

A pět odvážných se do této soutěže skutečně zapojilo. Videa s triky byla následně zveřejněna na webu Klatovského deníku a čtenáři měli zhruba týden na to rozhodnout, kdo vyhraje zajímavé ceny, které do soutěže věnoval právě Sport Club Klatovy.

Hlasování bylo velmi napínavé a nakonec vítěze nepřineslo. Shodný počet 90 hlasů získali Adam Žežula a Lukáš Rom. Celkem se v soutěži rozdalo 265 hlasů. „Soutěže se zúčastnilo méně hráčů než jsme očekávali, proto nás velice překvapila samotná účast hlasujících. Adam Žežula byl od začátku favoritem, ale Lukáš Rom si drtivým finišem řekl o remízu. Proto bude cena udělena oběma,“ uvedl Martin Klán, jeden z členů vedení klatovského Sport Clubu.

A o jakých cenách mluvil?

„Oba si mohou vybrat kteroukoliv cenu z kolekce našeho nového fanshopu,“ prozradil Klán a dodal: „Závěrem bych chtěl poděkovat Klatovskému deníku, který nás oslovil s pomocí se zprostředkováním této soutěže.“

A jak „florbalovou výzvu“ hodnotili oba vítězové? „Soutěž se mi líbila. Video jsem nasdílel hlavně rodině a pár přátelům. Trošku jsem doufal, že mohu vyhrát, protože hned od začátku jsem měl docela náskok. Potom jsem se tím už moc nezabýval a Luky (Lukáš Rom – pozn. autora) mě dohnal. Jako výhru si vyberu tréninkové tričko, protože si ho už dlouho přeji a ještě jsem se nedokopal k tomu si ho objednat. Děkuji za super zpestření domácí karantény,“ sdělil Deníku Adam Žežula.

Podobně se vyjádřil také jeho konkurent Lukáš Rom. „Rozhodně jsem nečekal, že bych mohl vyhrát, protože videa se povedla všem. Soutěž se mi fakt moc líbila, byl to velmi dobrý nápad,“ hodnotil výzvu Lukáš Rom.

Ceny vítězům budou vzhledem k současné situaci předány až po Velikonocích. Fotografie z předávání vám ale pochopitelně přineseme na webu našeho Deníku. Soutěže se zúčastnili ještě Kryštof Hájek, Václav Kolář a Valerie Mídová.