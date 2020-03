Z pozice obránkyně nastřílela úctyhodných 34 branek, k nimž přidala jednadvacet asistencí. Suverénně ovládla kanadské bodování juniorek, v kategorii dorostenek obsadila osmou příčku.

„Hodně komplexní hráčka, která je rychlá, fyzicky a technicky velmi dobře vybavená. Hrát proti ní je hodně nepříjemné pro každého soupeře,“ popsal svou svěřenkyni trenér klatovských děvčat Jan Hořký.

Letošní sezona, která byla ze známých důvodů předčasně ukončena, se vám jako týmu dost povedla. V soutěžích dorostenek i juniorek jste obsadili první místo. Jak byste sezonu zhodnotila?

Letošní ročník musím hodnotit pozitivně. Už jen proto, že jsme v obou soutěžích skončili na prvním místě. Na to, že si o nás na začátku sezony všichni mysleli, že jsme nějací venkovani, tak si myslím, že jsme je dost překvapili (směje se). Je samozřejmě velká škoda, že sezona skončila dřív, ale nedá se bohužel nic dělat.

V juniorkách jste ovládla kanadské bodování, mezi dorostenkami jste v tabulce produktivity figurovala na osmé příčce. Jste spokojená i se svými výkony?

Asi ano, byla. Některý zápas se mi vydařil lépe, jiný zase o poznání méně.

Po týmové i individuální stránce to byla jistě sezona z říše snů. Je však něco, na čem byste chtěla (a hlavně měla) ještě zapracovat?

Na svých nedostatcích se snažím pracovat neustále. Zlepšit bych určitě měla komunikaci s holkami na hřišti a víc si s nimi přihrávat.

V týmu nastupujete společně se svou sestrou Eliškou, která byla mimochodem nejproduktivnější hráčkou sezony mezi dorostenkami. Jaké máte vztahy?

Vztahy máme asi jako každé jiné sestry – někdy špatné, někdy naprosto v pohodě (usmívá se).

Řešíte společně s Eliškou florbal i doma?

Jasně, doma ho často probíráme. A máme i tu výhodu, že si doma můžeme společně zkoušet různé věci.

Jak jste se k florbalu dostala a kdo vás k tomuto sportu přivedl?

Bylo to na základní škole. Někdy v páté nebo šesté třídě. A nebýt toho, že se jednou na trénink přijel podívat Honza Hořký a neřekl mi „pojď hrát k nám do Klatov“, tak nevím, jak by to se mnou a florbalem vůbec dopadlo. Touto cestou bych za tohle všechno chtěla Honzovi „Bačovi“ strašně moc poděkovat. Takže Honzo, moc ti děkuji! (usmívá se).

Máte nějaký florbalový nebo vůbec sportovní sen, kterého byste chtěla dosáhnout?

Chtěla bych se posouvat pořád dál. Ráda bych si vyzkoušela hrát za nějaký větší pražský klub a třeba na sebe obléct i dres reprezentace.

Který úspěch ve své florbalové kariéře považujete za největší?

No (přemýšlí), asi to, že jsme v letošní sezoně dosáhly v dorostenkách i juniorkách prvního místa.

Jaký další sport vás kromě florbalu ještě baví?

Určitě cyklistika a posilování. A také stolní tenis, který jsem hrála skoro sedm let.

Otázka na závěr. Co ráda děláte ve volném čase? Jak se nejlépe odreagujete od florbalu?

Volný čas trávím nejraději se svými přáteli, chodím ráda ven, na procházky anebo v klidu poslouchám oblíbené písničky.