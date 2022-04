V prvním utkání proti Tachovu úřadovali především klatovští junioři, kteří měli pořádně nabito. Lukáš Joachimsthaler zaznamenal celkem devět kanadských bodů (2+7), Patrik Hrubý o bod méně (6+2) a Adam Žežula se blýskl hattrickem.

Florbalisté Sport Clubu Klatovy.Zdroj: Florbal Klatovy

„V neděli nás čekaly poslední dva zápasy letošní sezony. Již předem jsme věděli, že plán, a sice postup do vyšší ligy, nebude splněn, a tak byl dílčí cíl do zápasů proti Tachovu a Tlučné jasný. Chtěli jsme se pořádně a důkladně rozcvičit a dostat se do zápasového tempa hned na začátku. Také jsme si předem řekli, jakým stylem chceme bránit, protože naše defenziva byla v předešlém utkání místy až komická," měl zcela trenér klatovských florbalistů Jan Polomis.

Proti Tachovu to jeho svěřenci splnili do posledního puntíku, byť stav po úvodní třetině byl jen 3:2. „Začali jsme nad moje očekávání a hned v sedmnácté sekundě zápasu jsme vstřelili úvodní branku. Soupeře jsme od začátku k ničemu nepustili a celý zápas si drželi herní převahu. V utkání se vyšvihlo hlavně první útočné trio juniorů Lukáš Joachimsthaler, Hrubý a Adam Žežula, kteří dohromady nasbírali ohromných dvacet bodů. Dále si zaslouží zmínku také gólman Marek Štauber, který nás v brance jistil a pohlídal si i nařízené trestné střílení," těšilo hrajícího kouče klatovského výběru.

Florbalisté Sport Clubu Klatovy.Zdroj: Florbal Klatovy

Druhé utkání, které bylo zároveň derniérou sezony, proti druhému týmu tabulky z TJ Tlučná, bylo o poznání náročnější, přesto ho florbalisté Sport Clubu zvládli vítězně. „Do zápasu jsme opět vstoupili fantasticky, když jsme se ujali vedení dokonce už ve třinácté vteřině. Pinček našel famózně na středu útočného pásma Joachimsthalera a ten se nemýlil. Myslím si, že jsme soupeře zaskočili naší aktivní hrou a většinu času jsme určovali tempo hry právě my. Nicméně Tlučná také ukázala svoje kvality a skvělými přechody do útočného pásma si dokázala vypracovat nebezpečné šance. Naše obrana ovšem oproti jiným utkáním byla mnohem důslednější. Poděkování patří právě také klukům do Tlučné, kteří dovolili, aby nastoupil do hry i Jaroslav Jiřík, jehož jsem svojí chybou zapomněl připsat na soupisku," líčil Jan Polomis. Klatovští florbalisté tak zakončili letošní sezonu na třetím místě.

„Osobně to beru jako úspěch. Postupné zlepšování naší hry je patrné a začleňování nových hráčů se také daří. Absence společných tréninků vlivem roztříštění hráčů po vysokých školách je znatelná a zlepšení herního přednesu je tím pádem složitější. Všem klukům chci moc poděkovat, že jsme celou sezonu jako jeden z mála týmů v naší lize odjeli na kompletní tři formace a těším se na následující ročník. V něm bude našim jediným cílem vytoužený postup," dodal zcela odhodlaně a upřímně trenér klatovských florbalistů.

Sport Club Klatovy - Florbal Tachov 15:4

Třetiny: 3:2, 5:0, 7:2. Branky a nahrávky: 1. Hrubý (L. Joachimsthaler), 4. A. Žežula (Pinček), 10. Hrubý (L. Joachimsthaler), 14. A. Žežula (L. Joachimsthaler), 16. Hrubý (L. Joachimsthaler), 20. A. Žežula (L. Joachimsthaler), 20. Hrubý (L. Joachimsthaler), 24. L. Joachimsthaler (Hrubý), 25. Jiřík (Kužel), 26. Gajdoš (Morava), 27. Hrubý (Hajn), 28. Holý (Jiřík), 30. L. Joachimsthaler (Hrubý), 35. T. Joachimsthaler (Polák), 35. Hrubý (L. Joachimsthaler) - 6. Surják, 8. Chrastina (Vojtuš), 31. Matulka (Surják), 35. Čelovský (Surják). Rozhodčí: Bastl, Krs. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:1. Diváci: 30. Hala: ZŠ Čapkova, Klatovy. Sestava Sport Clubu Klatovy: Štauber, Peterlík - Jiřík, Sloup, Hajn, Holý, Morava, Gajdoš, Vítovec, Polák, T. Joachimsthaler, Polomis, Pinček, Kužel, Hrubý, T. Joachimsthaler, A. Žežula. Trenér: Jan Polomis.



Sport Club Klatovy - TJ Tlučná 6:4

Třetiny: 2:1, 1:1, 3:2. Branky a nahrávky: 1. L. Joachimsthaler (Pinček), 3. Sloup (Holý), 14. A. Žežula (Hrubý), 25. Pinček, 35. P. Hrubý (L. Joachimsthaler), 36. Vítovec (Holý) - 3. Klír (Růžička), 16. Volf (Kašpar), 27. Míka (Haltuf), 36. Haltuf (Kašpar). Rozhodčí: Bastl, Krs. Vyloučení: 1:2 (bez využití). Diváci: 30. Hala: ZŠ Čapkova, Klatovy. Sestava Sport Clubu Klatovy: Štauber, Peterlík - Jiřík, Sloup, Hajn, Holý, Morava, Gajdoš, Vítovec, Polák, T. Joachimsthaler, Polomis, Pinček, Kužel, Hrubý, T. Joachimsthaler, A. Žežula. Trenér: Jan Polomis.

