Ptáte se, o čem je řeč? Jedná se o unikátní projekt, ve kterém Sport Club Klatovy poskytne školám klubová videa různých cviků, které je možné dělat v domácích podmínkách. Škola bude videa následně prezentovat v mezidobí výuky či je posílat žákům jako alternativu tělesné výchovy, která je momentálně už delší dobu pozastavena. Vše bude na bázi dobrovolnosti. Přesto však florbalový oddíl věří, že se dětí zapojí co nejvíce.

„Z důvodu stálého a již dlouhodobého pozastavení sportu v České republice nás napadlo nabídnout školám jakoukoliv formu pomoci, z čehož následně vzniklo to, že bychom žákům mohli nabídnout on-line vstupy do výuk, kde bychom s dětmi cvičili v domácích podmínkách, čímž bychom lehce ulevili vyučujícím a zároveň bychom děti alespoň na chvíli odlepili od počítačů a trošku je rozhýbali,“ uvedl za klatovský Sport Club Martin Klán s tím, že prvotní nápad projektu vznikl na poradě vedení.

„Tam jsme se mimo jiné bavili o tom, jak v současné době udržet co nejlepší kontakt se školami, kde provozujeme kroužky, a tohle z toho vzniklo,“ vysvětluje mladý klatovský trenér.

Právě on společně s jedním ze zakladatelů klubu Jiřím Kloudou si projekt vzali pod svá křídla. Natočili několik videí, která pak budou pouštět žákům jako „vstup během ´klasické´ on-line výuky“. „Jako první jsme oslovili základní školu v Čapkově ulici, kde už jsme zmiňované kroužky stihli rozjet a máme s ní dobré vztahy. Škola náš nápad uvítala, což nás moc potěšilo,“ kvituje Klán.

Zdroj: Youtube

Jeho slova ostatně potvrdila i samotná „Čapkovka“. „Této nabídky jsme rádi využili, jelikož v současnosti nemůžeme učit tělesnou výchovu v plném rozsahu. Při on-line výuce mají děti minimální fyzickou aktivitu, pouze žáci 1. a 2. tříd chodí dvakrát týdně na vycházku do přírody, ale to jim plnohodnotně nenahradí klasickou výuku TV. Nabídka od florbalového oddílu je velice zajímavá a my si ceníme toho, že jsme takovou nabídku dostali,“ byla ráda Dana Martinková, ředitelka ZŠ Klatovy, Čapkova ulice.

A jaké má šéfka školy od připravované akce, která začne v pondělí, očekávání? „Je to projekt na základě dobrovolnosti dětí a já věřím, že bude velice prospěšný. Pro rodiny dětí, kterým pomůže zabavit dítě i vzhledem k tomu, že teď v rodinách panuje zvýšená nervozita, ale i jako prevence různých zranění, která mohou být po opětovné možnosti sportování častějším jevem. Doufám v zapojení co největšího počtu dětí, potažmo rodičů,“ řekla.

Cvičební prvky ve videích budou zaměřeny především na komplexnost. A to i s ohledem na věkovou skupinu dětí. „Jeden typ videí bude cílen pro děti 3. až 5. tříd, druhý na 6. a 7. třídu a třetí pro žáky 8. a 9. tříd, kde bychom rádi měli také přednášky o stravě a výchově ke zdraví, ale to je ještě v řešení,“ dodal za „florbalisty“ Martin Klán.