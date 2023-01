V prvním zápase Klatovy vyhrály nad FbC Plzeň B 8:4. „Důležité bylo, že jsme zvládli vstup do zápasu a první třetinu vyhráli 2:0. Ve druhé třetině se to herně i výsledkově vyrovnalo, ale v závěrečné pasáži jsme ukázali týmovou sílu a zápas dotáhli do vítězného konce," těšilo klatovského Tomáše Joachimsthalera.