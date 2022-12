„Po dvou minutách hry prohrávat 0:3? To byla slušná facka! Bohužel následovaly další dvě a bylo to už 0:5. Nevím, jestli jsme ještě byli na cestě, ale půlku zápasu jsme téměř nebyli na hřišti. Naštěstí jsme zapnuli v pravou chvíli a zápas jsme pomalu a polehoučku začali dotahovat na konečných 6:6. Je to ovšem škoda, našim nedůrazem a laxností jsme si celý tento zápas zbytečně zkomplikovali. Na to si musíme dát příště pozor," uvedl pro klubový web jeden z trenérů klatovských florbalistů Jiří Veselý.

Ve druhém utkání proti Gorilám a Tlučné klatovští florbalisté sice vedli 1:0, ale téměř celý zápas tahali spíš oni za kratší konec provazu, když ještě dvě a půl minuty před koncem ztráceli na svého soupeře tři branky (1:4).

Pak ale přišlo další zmrtvýchvstání, čtyři vstřelené góly v rozmezí dvou minut a ubojované a šťastné vítězství 5:4. „Takový utahaný zápas. K vidění byly občas nějaké souboje ve středním pásmu, soupeř nevyvíjel větší presink a my se jeho hře přizpůsobili. Na oko to možná vypadalo, že více držíme balónek, ale vyložených gólových šancí jsme si moc nevytvořili," připustil Veselý.

Klatovy statečně bojovaly, ale v šesti lidech na favorizovaný Mirošov nestačily

„Z naší pasivity tak opět následovalo to, co se asi dalo předpovědět. Dostali jsme gól na začátku třetiny, pak jeden gól v oslabení a následně dvě branky z brejků soupeře. Tři minuty před koncem jsme si vzali oddechový čas a šli do toho se šesti hráči s jediným úkolem - všechno cpát do brány. V infarktové koncovce jsme zápas nakonec otočili na 5:4," pokračoval v hodnocení střetnutí trenér, který si na závěr neodpustil jednu malou poznámku na adresu svých svěřenců. „Musíme začít hrát až ve chvíli, když prohráváme o více gólů? Tohle budeme muset do zbytku sezony zlepšit," má jasno.

Sport Club Klatovy - Florbal Tachov 6:6

Třetiny: 0:3, 2:3, 4:0. Branky a nahrávky: 20. K. Hájek (Dulka), 24. K. Hájek, 26. K. Hájek (Dulka), 29. K. Hájek (Baxa), 34. Kollros (Š. Žežula), 36. Baxa (Dulka) - 1. Krofta (Slepička), 2. Gabriško (Polák), 2. Voleský, 13. Sňozík (Gabriško), 19. Gabriško (Slepička), 20. Šťástka (Pahorecký). Rozhodčí: Martinkovič, Kolář. Vyloučení: 1:1. Využití přesilových her: 1:0. Střely: 14:18. Diváci: 29. Hala: AREA D, Plzeň. Sestava Sport Clubu Klatovy: Zástěra - Kollros, Kronauer, Kožený, Strejc, Fukal, Š. Žežula, Stegner, Přerost, Dulka, Brettschneider, Baxa, K. Hájek. Trenér: Jiří Veselý.

Sport Club Klatovy - FBŠ Gorily Plzeň Tlučná 5:4

Třetiny: 1:0, 0:0, 4:4. Branky a nahrávky: 8. Baxa (Š. Žežula), 34. Š. Žežula (Kollros), 35. Š. Žežula (K. Hájek), 36. Baxa (Kollros), 36. Dulka (Baxa) - 26. Polanský (Davidová), 28. Špachman (Komanec), 32. Čermák (Polanský), 34. Davidová (Polanský). Rozhodčí: Hencl, Kolář. Vyloučení: 1:0. Využití přesilových her: 0:1. Střely: 15:8. Diváci: 27. Hala: AREA D, Plzeň. Sestava Sport Clubu Klatovy: Zástěra - Kollros, Kronauer, Kožený, Strejc, Fukal, Š. Žežula, Stegner, Přerost, Dulka, Brettschneider, Baxa, K. Hájek. Trenér: Jiří Veselý.

