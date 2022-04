Z haly se do svých domovů nakonec rozutekly s poloviční úspěšnoští, o čem ostatně hovořil také jejich trenér Radek Mašát. FPB klatovská děvčata deklasovala 13:1 a uspěla i s Tachovem, který přehrála 5:2. Neúspěchem naopak skončily střety s Tlučnou (3:4) a FBC Plzeň white (3:6). „Podle výsledků by se dalo usuzovat, že jsme hráli jen na padesát procent. Dvě výhry a stejný počet porážek by tomu koneckonců i napovídaly. Tentokrát jsme ovšem měli vytyčené jiné mety. Na domácím turnaji šlo především o samostatnost hráček i týmovou spolupráci. A v tomto směru děvčata ukázala, že by to šlo," konstatoval trenér Radek Mašát, jenž následně hodnotil samotné soutěži duely.