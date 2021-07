A to i s účastí Sport Clubu Klatovy, který ve stověžaté Praze budou reprezentovat výběry dívek v kategorii do šestnácti a osmnácti let. „Na turnaj se už moc těšíme. Na začátku sice panovaly nějaké menší obavy, abychom vůbec poskládali nějaký tým, ale nakonec jedou rovnou dva,“ těší Jana Hořkého, šéftrenéra ženské složky oddílu v Klatovech.

A s jakým cílem obě družstva do Prahy pojedou? „V kategorii do 16 let půjde pro některé holky o rozloučení se s oddílem a poslední takový turnaj. Jinak jsou pro mě společné cíle si hlavně po dlouhé době opět zahrát kvalitní zápasy, turnaj si užít, odvést maximum, zapracovat nové holky do kolektivu a vychytávat pozitivní, ale i negativní detaily do následující sezony,“ říká kouč.

Zdroj: Deník/Martin Mangl

Klatovské holky do 18 let čekají v základní skupině tři zápasy. A to s Black Angels, SK Jihlava a pražskou Spartou.

„Tady si netroufám odhadovat sílu soupeřek, ale podle mého názoru to bude celkem vyrovnaná skupina. Papírovými favoritkami by měla být děvčata z Black Angels. Jihlavu jsme potkali vloni a byl to vyrovnaný zápas. No a Sparta? Ta změnila koncepci i šéftrenéra, takže uvidíme. Určitě je to však hratelnější skupina než, když jsme dva roky zpátky dostali Tatran Střešovice a Vítkovice, oba finalisty turnaje,“ míní Jan Hořký.

Atraktivní soupeřky ale čekají také na klatovské florbalistky do 16 let. Kostru tvoří holky, které vloni na turnaji získaly senzační stříbro. Západočešky se ve skupině C utkají s Chodovem, Bohemians Praha a Olomoucí.

„Skupina smrti,“ podotýká trenér Hořký.

„Ale myslím si, že pokud se holky věhlasných soupeřek nezaleknou, budou věřit ve své schopnosti a hrát jako tým, mají šanci. Porazit se dá každý, a i když to budou těžké zápasy, o to větší zkušenosti holkám přinesou do další práce,“ míní šéftrenér.

Generálkou na mezinárodní setkání s velkou historií si Klatovy odbyly na nedávném turnaji v Karlových Varech, což trenér společně s celým realizačním týmem (Tomáš Mádr a Andrea Žižková) kvitoval.

Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Bylo vidět, že holkám florbal chyběl. I když se hrálo jen dvakrát 11 minut, chtěl jsem dát příležitost ukázat se maximálnímu počtu děvčat. O výsledky mi vůbec nešlo. Spíš o to, aby se holky viděly, společně si zahrály a celý turnaj se posouvaly herně i týmově, což se podle mého názoru podařilo,“ dodal Hořký s tím, že v týmu cítí slušnou chemii, která je základním stavebním kamenem úspěchu jakéhokoliv sportovního kolektivu.