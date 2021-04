Po dobu „uzavření okresů“ se u klatovského florbalového oddílu zrodila myšlenka a pak realizovala výzva na úklid města a okolí ve spolupráci s městem Klatovy. Akce podle slov klubových činovníků vznikla poměrně rychle, o to více ale sklidila úspěch u široké veřejnosti.

Do projektu se zapojily desítky lidí, kterým není lhostejný osud města ani přírody. Během prvních sedmnácti dnů se do úklidových prací zapojilo téměř dvacet lidí a nasbíralo se 31 pytlů odpadu. Přírodě pomáhali nejen lidé v Klatovech, ale odpadky sbíraly také dobré duše z Točníku či Nýrska (i dalších obcí).

Tleskáme! Vyrazili do ulic i parků a úklidem pomohli přírodě.Zdroj: Sport Club Klatovy

„Cílem projektu byla podpora pohybu, přírody a vlastního mentálního zdraví. Chtěli jsme u lidí vzbudit chuť pro dobrou věc, jelikož pozitivní energie je, bohužel, v dnešní době to poslední, co nám zbylo. Zaskočilo nás, jaký dosah a reakce projekt přinesl. Ozývali se nám i lidé, které neznáme, a s klubem nemají nic společného. O to více nás to ale potěšilo,“ řekl za klatovský oddíl jeden ze členů Martin Klán.