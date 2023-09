Malinko opožděně, to ano. Ale lepší pozdě, než vůbec. Florbalový oddíl Sport Clubu Klatovy, který o uplynulém víkendu odšpuntoval svou historicky první sezonu mezi divizní smetánkou, posílil další borec. Do branky se vrátil zkušený gólman Michal Schödlbauer.

Gólman florbalových Klatov Michal Schödlbauer. | Foto: Florbal Klatovy

„Po delší pauze, kterou jsem si dal, mi začal florbal chybět a tréninky v Plzni pro mě byly z časového hlediska nereálné, takže jsem si řekl, že by bylo super, kdybych se vrátil do Klatov a byla tady s partou, která tu byla vždycky skvělá," vysvětlil jednadvacetiletý Schödlbauer pro klubový web.

Klatovští florbalisté ve své divizní premiéře doma nestačili na Strakonice

Jak už bylo zmíněno - usměvavý gólman v Klatovech již dříve působil. A zřejmě největšího úspěchu dosáhl v první lize dorostenců, kde byl nedílnou součástí týmu Klatov v tažení až do play-off. „Po sezoně jsem se přesunul do FBŠ Slavia Plzeň, kde jsem působil až dodnes. Angažmá ve Slavii mi dalo obrovskou porci nových zkušeností, podíval jsem se do první ligy juniorů i do národky a poznal spoustu nových kamarádů," prozradil, jak po odchodu z města karafiátů žil a kam směřovaly jeho další florbalové krůčky.

Gólman florbalových Klatov Michal Schödlbauer.Zdroj: Florbal Klatovy

Do Klatov přichází zejména pomoci s divizí. „Rád bych klukům předal co nejvíce zkušeností z rychlejšího florbalu, primárně do obrany, a pomohl klukům s patřičným klidem na hřišti," vyjmenoval. „A samozřejmě také s tím, abych dostával co nejméně gólů," pousmál se mladík Michal Schödlbauer.

Klatovský tým plný mladých hráčů se zúčastnil florbalového turnaje Gorila Cup

A na co se nejvíce v Klatovech těší? „Převážně na spoustu fanoušků (fanynek) a úžasnou atmosféru, která se ukázala už na pohárovém zápase proti Milevsku (8:10)," připomněl zápas druhého kola Poháru Českého florbalu, který v hledišti sportovní haly Základní školy Čapkova provázela elektrizující kulisa.

Klatovští florbalisté svoje úvodní utkání mezi divizní konkurencí nezvládli, v domácím prostředí podlehli Strakonicím vysoko 2:9. Šanci na reparát ale mají už o víkendu, kdy hostí Kutnou Horu, a pak také SK Meťák České Budějovice.

Meťák? Lehce znám, ale zápas proti Kutné Hoře bude velkou neznámou, říká trenér