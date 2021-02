A debut to byl úspěšný. Panterky vyhrály venkovní utkání 7:3 a obě florbalistky ze západu Čech na hřišti podaly fantastický výkon. Eliška Mídová se coby útočnice dokonce dvakrát zapsala do střelecké listiny, přičemž první branku zaznamenala už v páté minutě.

„S brankami jsem samozřejmě moc spokojená, ale velké díky patří holkám, protože mi to skvěle připravily, a bez nich by to nešlo,“ zůstává Eliška skromná. „Hlavně jsem to vůbec nečekala. Byl to pro mě první zápas v extralize, takže jsem se především seznamovala s jiným stylem a rychlostí hry,“ doplnila své pocity.

Parádním výkonem pomohla pátému týmu tabulky ke třem bodům také sestra Valerie, jejímž hlavním úkolem je tvrdit muziku v obraně.

Zdroj: Deník / Martin Mangl

„Byl to také můj první extraligový zápas, takže jsem se na něj moc těšila a užila si ho. Bylo to něco nového a úplně jiného, ale byl to strašně skvělý pocit,“ zářila Valerie po vyhraném zápase a připomněla fakt, že to byl pro ní kvůli pandemii koronaviru po dlouhé době první ostrý soutěžní zápas.

„Už jsem se moc těšila, florbal mi chyběl. Extraliga byla pro mě velkým cílem a teď mám možnost si ji zahrát. Tímto chci moc poděkovat Panthers za příležitost,“ dodala.