Minulý týden sice porazili Meťák, ale na tento tříbodový úspěch o víkendu bohužel nenavázali. Florbalisté klatovského Sport Clubu v sobotním utkání 13. kola divizní skupiny B proti týmu Panthers Praha Boys U23 sice nastříleli svému soupeři sedm branek, ale v defenzivě pořádali nechtěný den otevřených dveří. Po gólově potentním střetnutí nakonec mladým Pražanům podlehli na domácí palubovce vysoko 7:15.

Florbalisté Sport Clubu Klatovy (na archivním snímku hráči v černých dresech) podlehli na domácím hřišti Panthers Praha Boys U23 vysoko 7:15. | Foto: Jindřich Schovanec

Západočeši po nepovedené první třetině, kterou prohráli jasně 1:5 (i když vedli), vstali v prostřední periodě z mrtvých, když v polovině zápasu ztráceli jediný gól (5:6). Panteři ovšem ve druhé části druhé třetiny nasázeli domácím šest branek a rozhodli o svých třech bodech.

„Dnes jsme bohužel nedělali to, co jsme měli. Hlavami jsme vůbec nebyli v zápase a nechali jsme se zbytečně vylučovat. K tomu se přidala neskutečná naivita při přechodu do útoku a otřesná obrana. Takhle se zápasy vyhrávat nedají,“ zlobil se po utkání trenér klatovských florbalistů Martin Klán, jehož tým do zápasu s Pantery nastoupil s průměrným věkem hráčů 19,8 let. A možná, že i chybějící zkušenosti byly v sobotu jedním z důvodu pořádného debaklu.

„Od začátku jsme plnili pokyny a oproti předchozím zápasům jsme do utkání perfektně vstoupili. Efektivita v zakončení byla ukázková, po zásluze si domů odvážíme všechny tři body,“ hodnotil mač kouč hostů Jan Sysel, jehož mužstvo Klatovy porazilo i podruhé v probíhající sezoně (doma Panteři zvítězili 7:6).

Sport Club Klatovy – Panthers Praha Boys U23 7:15

Třetiny: 1:5, 5:7, 1:3. Branky a nahrávky Klatov: 9. Jiřík (Hrubý), 21. A. Žežula (L. Joachimsthaler), 28. Denisov, 29. A. Žežula (L. Joachimsthaler), 30. Levý (Jakub Holý), 34. Levý, 45. A. Žežula (Jakub Holý). Rozhodčí: Patera, Staňková. Vyloučení: 5:0. Využití přesilových her: 0:2. Góly v oslabení: 0:0. Střely: 24:36. Diváci: 36. Hala: ZŠ Čapkova. Sestava Sport Clubu Klatovy: Beran, Smazal – Jakub Holý, Jiřík, Sloup, Švára, Stelzer, Benda, Denisov, T. Joachimsthaler, Jánský, Š. Žežula, Moller, Levý, Netrh, Hrubý, L. Joachimsthaler, A. Žežula. Trenér: Martin Klán. Zbývající zápasy Klatov v tomto roce – 10. prosince 17.00: FbC Draci Říčany – Sport Club Klatovy, 17. prosince 17.00: Sport Club Klatovy – TJ Sokol Královské Vinohrady B.

