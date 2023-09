Mladí florbalisté klatovského Sport Clubu mají za sebou úvodní turnaj v rámci nového ročníku Ligy starších žáků oblasti Plzeňského a Karlovarského kraje. Ve sportovní hale Základní školy ve Františkových Lázních změřili Klatované síly se třemi soupeři – Sokolovem, Akademiky z Chebu a plzeňskou Slavií. Společný tým Goril a Tlučné do sousedního kraje bohužel nedorazil, a tak byl duel s tímto soupeřem kontumován ve prospěch Klatov.

Starší žáci Sport Clubu Klatovy, archivní snímek. | Foto: Florbal Klatovy

Ve třech odehraných mačích si Sport Club připsal jedno vítězství a dvě porážky, a celkově v pětičlenné tabulce druhého výkonnostního koše obsadil třetí příčku. „Letos jsme začali v druhém koši, takže jsme věděli, že nás rozhodně nečeká nic lehkého,“ poznamenal klatovský trenér Tomáš Joachimsthaler.

První utkání jeho svěřenci ale zvládli na jedničku, soupeře ze Sokolova porazili vysoko 8:2. „Kluci plnili trenérské pokyny, drželi strukturu rozehrávky, diktovali tempo zápasu a výsledek byl pro nás zcela zasloužený,“ liboval si kouč mladých florbalistů. V dalším utkání proti Chebu ale Klatovy již narazily, Akademikům podlehly 2:6.

„Zápas proti Chebu nám od začátku nevycházel, byli jsme úplně jiným týmem už od rozcvičky, která byla vlažná jako čaj. Mysleli jsme si, že je (Cheb) nějakým způsobem porazíme. Bohužel… opak byl pravdou. Nedokázali jsme si pořádně přihrát a byli jsme nervózní na hokejce. Tohle se nám stávat nemůže,“ konstatoval Tomáš Joachimsthaler.

Starší žáci Sport Clubu Klatovy, archivní snímek.Zdroj: Florbal Klatovy

V posledním utkání klatovští starší žáci ale podlehli i výběru FBŠ Slavia Plzeň. „Před zápasem jsme si řekli, co musíme zlepšit a na co si dát pozor. Bohužel jsme navázali na utkání s Chebem a od kluků ze Slavie schytali debakl. Soupeř byl lepší než my, hlavně v přechodu na útočnou polovinu. Nám ale utkání ukázalo, že budeme muset zlepšit dost věcí, abychom takovým týmům byli konkurenceschopní,“ hodnotil trenér klatovských florbalistů porážku od plzeňského soka.

Výsledky Sport Clubu Klatovy: Sport Club Klatovy – Florbal Sokolov 8:2, FBŠ Slavia Plzeň – Sport Club Klatovy 12:1, Sport Club Klatovy – FBŠ Gorily Plzeň / Tlučná 5:0 kontumačně, Sport Club Klatovy – USK Akademik Cheb 2:6. Tabulka 2. koše: 1. FBŠ Slavia Plzeň (34:3, 10), 2. USK Akademik Cheb (16:7, 8), 3. Sport Club Klatovy (16:20, 6), 4. Florbal Sokolov (10:26, 4), 5. FBŠ Gorily Plzeň / Tlučná (0:20, 0).

