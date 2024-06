Osmnáctiletá odchovankyně Horšovského Týna Šárka Ježdíková, která si ve svojí kariéře zahrála i za mládež florbalového Sport Clubu Klatovy, má za sebou parádní sezonu. V barvách Střešovic totiž pomohla juniorkám pražského klubu k republikovému stříbru, se ženami Tatranu zase skončila těsně před branami velkého finále. K tomu všemu díky podpoře fanoušků vyhrála klubovou anketu Zlatá Tatraňačka pro rok 2024.

Osmnáctiletá florbalistka Šárka Ježdíková. | Foto: se svolením Šárky Ježdíkové

Sezona 2023/2024 byla pro Střešovice velmi úspěšná. Jak byste ji zhodnotila?

Juniorská sezona byla určitě nejlepší z těch, které jsem za Tatran odehrála, jelikož byla stříbrná. Bezvadné výkony jsme ukazovaly již na jejím začátku, a poté jsme je potvrzovaly až do samotného konce. A sezona z pohledu žen? Také ji hodnotím pozitivně, především pak play-off, ve kterém jsme odehrály řadu skvělých zápasů a ukázaly, že i přes pár škobrtnutí v základní části jsme naprosto rovnocenným soupeřem všem týmům.

S ženami Tatranu jste nakonec obsadily čtvrté místo, když jste vypadly až v sedmém utkání semifinále s Chodovem. Co chybělo k postupu do finále?

I po delší době je pro mě těžké říct, co přesně to zapříčinilo, ale zápasy s Chodovem byly velmi vyrovnané a rozhodovala v nich každá malá chyba.

Jak moc vás mrzí, že to nevyšlo? K Superfinále v O2 aréně chyběl malý krůček…

Mrzí mě to, hodně. Zahrát si Superfinále v 02 aréně je snem každého florbalisty.

Šárka Ježdíková.Zdroj: se svolením Šárky Ježdíkové

Jak byste vůbec popsala sezonu nikoliv po týmové, ale po osobní stránce. A jak se vám florbal na této úrovni dařilo skloubit s ostatními povinnostmi?

Sezonu bych zhodnotila kladně. Myslím si, že se mi dařilo a pomáhala jsem týmu, co to šlo. Samozřejmě je těžké skloubit všechny aktivity a povinnosti dohromady, ale zvládnout se to dá. Občas to bylo náročnější, ale už teď se těším, až tento kolotoč znovu začne.

Že se vám dařilo, dokládá i fakt, že jste ovládla klubovou anketu Zlatá Tatraňačka pro rok 2024. Co pro vás tohle sympatické a milé ocenění, k němuž vás dovedli fanoušci a jejich hlasy, znamená?

Opravdu hodně to pro mě znamená, upřímně jsem to vůbec nečekala a je to skvělý pocit. Určitě bych touto cestou chtěla moc poděkovat všem, kteří pro mě hlasovali a jsem ráda, že to takhle sledují a fandí. Snad se potkáme i na zápase.

Jak si vlastně užíváte dny po skončení náročné a dlouhé sezony?

Volné dny jsem využila na trávení času s rodinou a kamarády. A užívala jsem si tohle volnější období i na jiné aktivity, než je florbal. Ale už se nemůžu dočkat, až se do toho opět vrhneme. Shodou okolností jsme o víkendu byly na turnaji v Brně, kde jsme mezi juniorkami obsadily třetí místo.

