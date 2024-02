Starší žáci florbalových Klatov uspořádali o prvním únorovém víkendu další dílčí turnaj letošního ročníku Ligy starších žáků. Netradičně v Domažlicích změřili síly s Tachovem, modrým výběrem oddílu FB Hurrican Karlovy Vary a okresním rivalem FbC Otavské Vydry. Chodský azyl jim ovšem moc nesvědčil, když ani jednou neuspěli.

Starší žáci Sport Clubu Klatovy, ilustrační snímek. | Foto: Florbal Klatovy

„První zápas proti Tachovu nám ukázal, že nás v oslabené sestavě nečeká nic lehkého a prohra 2:4 nás zamrzela. Poté jsme hráli proti Karlovým Varům, které byly lepší na balonku a diktovaly tempo hry. V posledním utkání proti Sušici se nám nedařilo skoro nic, takže jsme v Domažlicích prohráli všechny tři zápasy," štvalo mladého klatovského kouče Tomáše Joachimsthalera.

„Poděkovat bych ovšem chtěl dvou starším žačkám Martině Benediktové a Elen Kuběnové, které nás na turnaji doplnily a zvládly to parádně. My se teď musíme zamyslet nad tím, jak to chceme dělat dál, jelikož některým jeden trénink v týdnu nestačí, a pak se to ukazuje v zápasech. Za turnajem jsme každopádně udělali tlustou čáru a teď pojedeme znova," dodal trenér.

