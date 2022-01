Z archivu: starší žáci Sport Clubu Klatovy.Zdroj: Luděk Eidelpes

Ačkoliv všechny tři duely prohrála, děti si turnaj užily. „Tým složený z nováčků nebo z věkově mladších dětí si nevedl vůbec špatně. Nečekal jsem žádný útočný florbal, naopak jsem si myslel, že budeme celou dobu bránit, ale to se nedělo. Dostali jsme se do krásných šancí, vstřelili nějaké góly, a to nejdůležitější je, že si to všech sedm hráčů užilo a už se těší na další zápasy,“ byl rád Jiří Klouda, trenér nově vzniklého klatovského týmu starších žáků.

O poznání více se dařilo áčku, které své kolegy rozstřílelo a navrch porazilo také domácí výběr i Toužim, kterou v nevídané přestřelce přehrálo 19:10.

„V prvním utkání proti Horšovskému Týnu (13:6) jsme dominovali hlavně v první polovině, kterou jsme vyhráli 7:0. Ve druhém zápase kluci zvítězili nad Toužimí 19:10 a ve třetím utkání nás čekal souboj proti našemu druhému týmu. Kluci ho odmakali a vyhráli. Pochvalu zaslouží hlavně náš brankář Matyáš Zástěra, který nás celý turnaj neskutečně držel,“ chválil svého gólmana mladý kouč ještě mladších Západočechů Tomáš Joachimsthaler.

Přebor starších žáků (turnaj v Horšovském Týně): Go-Go Horšovský Týn – Sport Club Klatovy 6:13, TJ Sokol 1. FBC Toužim – KT 15:8, KT – Go-Go Horšovský Týn 1:21, Sport Club Klatovy – TJ Sokol 1. FBC Toužim 19:10, Go-Go Horšovský Týn – TJ Sokol 1. FBC Toužim 15:3, Sport Club Klatovy – KT 14:1.

