Mladí florbalisté sušického oddílu FbC Otavské Vydry se k dalšímu dílčímu turnaji letošního ročníku Ligy starších žáků vydali do Chebu, kde absolvovali v rámci druhého výkonnostního koše čtyři atraktivní souboje.

Starší žáci FbC Otavské Vydry. | Foto: FbC Otavské Vydry

Domácím Akademikům sice podlehli, ale Tachov, společný tým plzeňských Goril s Tlučnou i Rokycany dokázali porazit. „Kluci se tentokrát jeli v menším počtu poprat s celkem solidně obsazeným druhým košem. Přeci jen: dva soupeři hrají často rovněž také první koš, kdežto pro nás je to historicky první sezona," poznamenal na úvod hodnocení trenér sušických florbalistů Josef Mrzena.

„S Tachovem to byl celkem vyrovnaný zápas, v němž jsme vypadli z tempa i díky zranění Michala Kupce. Nakonec rozhodl nájezd Tobíka Řáhy. Ve druhém utkání (proti týmu FBŠ Gorily Plzeň Tlučná) jsme byli více ve hře, útočili a zaslouženě vyhráli. Třetí utkání proti Chebu bych nazval vystoupením obou gólmanů. Soupeř však ukázal větší zkušenost a zvítězil, byl to však moc pěkný zápas. V posledním utkání proti Rokycanům se proti sobě utkaly dva týmy v únavě. My jsme však dobře zvládli úvod a díky tomu v klidu zvítězili," hodnotil počínání svých mladých svěřenců trenér žáků FbC Otavské Vydry Josef Mrzena.

Výsledky FbC v Lize starších žáků v Chebu (2. koš): FbC Otavské Vydry - Florbal Tachov 3:2, FbC Otavské Vydry - FBŠ Gorily Plzeň Tlučná 4:1, FbC Otavské Vydry - USK Akademik Cheb 1:3, FbC Otavské Vydry - Florbal Sokolov 6:2.

