/FOTO, VIDEO/ Poměrně nedávno vzniklý florbalový oddíl Sušice a Horažďovic vystupující pod názvem FbC Otavské Vydry se na začátku září zúčastnil kvalitně obsazeného mládežnického turnaje Gorila Cup v Plzni. Do hlavní západočeské metropole ze Šumavy vyrazil dívčí tým elévek s jedním elévem, ale také starší žáci. O výsledky tolik nešlo, důležité bylo nasát atmosféru dalšího turnaje a nasbírat cenné zkušenosti.

Otavské Vydry na Gorilu Cupu v Plzni. | Video: Jan Hořký

„Některé zápasy sice byly jako na houpačce, ale bojovali jsme až do konce. Udělali jsme velký kus práce a díky tomu jsme se dokázali dostat do play-off A,“ těšilo trenéry elévek (a eléva) Vyder Josefa Mrzenu a Zdeňka Holečka. „Což je o to sladší, že až na Matyho Černého byl celý náš tým složený jen z dívek a v konfrontaci proti čistě klučičím týmům se holky neztratily,“ dodali.

Hlavním cílem starších žáků sušicko-horažďovického oddílu, který vede trenér Jan Hořký, byl florbalový rozvoj jako takový. „Přece jen to byl teprve náš druhý turnaj ve formátu 5+1,“ konstatoval. „Hlavním cílem bylo pracovat na detailech do pětkové hry, komunikace a sebevědomí do práce na míčku,“ přidal.

Zdroj: Jan Hořký

V prvních dvou zápasech Otavské Vydry prohrály. Nad jejich síly byly výběry Litvínova i střešovického Tatranu. Ve třetím duelu základní skupiny ale Západočeši již uspěli – společný tým Goril a Tlučné přehráli jednoznačně 8:2.

„V tomto zápase se v dobrém světle ukázal nejen Jan Pihera v bráně, ale i další kluci, které zlepšili svoje sebevědomí ve hře jeden proti jednomu,“ liboval si trenér Jan Hořký s tím, že k celkovému hernímu přednesu se jako sladký bonus nabalila také solidní produktivita.

V prvním kole play-off Sušičané a Horažďovičtí vyrukovali na Sokolov a po výhře 4:1 slavili překvapivý, ale naprosto zasloužený postup. „Zúročila se naše turnajová práce,“ byl přesvědčený trenér Jan Hořký. „V zápase jsme měli více ze hry a mohli dat i více branek,“ mínil stále velmi mladý, ale už zkušený kouč.

V dalším kole vyřazovací fáze jeho tým narazil, favorizovanému áčku pořádajícího FbŠ Gorily Plzeň vysoko podlehl, a tak spadl do play-off B, kde jej čekal znovu Tatran Střešovice, jenž ve skupině vyhrál dvojciferným rozdílem.

Otavské Vydry na Gorilu Cupu v Plzni.Zdroj: Jan Hořký

„Se soupeřem jsme drželi krok vyjma výpadku, během kterého jsme dostali dva smolné góly a bylo po zápase. Prohra 0:3 však nebyla nic, za co by se kluci a jedna slečna měli stydět,“ uvedl Jan Hořký, který pochválil celý tým včetně brankáře Václava Dudy, jenž svým výkonem podtrhl fakt, že i malý gólman může být pro střelce soupeřů velkou překážkou.

„Celkově turnaj hodnotím jako pozitivní, ukázal nám, co zlepšit a zároveň to, že jdeme správným směrem. Nečekal jsem, že se nám podaří vyhrát nějaký zápas, natož dva. Kvalitní prověrka před sezonou. Za cely klub děkujeme pořadatelům za kvalitní přípravný turnaj,“ dodal trenér Jan Hořký.

