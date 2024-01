„Od nás to nebyl povedený výkon, především dozadu. Bylo tam spoustu špatně zvládnutých taktických věcí, málo jsme blokovali střely domácích, dost pokusů letělo na brankáře," posteskl si po zápase trenér plzeňských florbalistů Matouš Hrdlička. „Na druhou stranu kluky musím pochválit za to, jak se za stavu 9:3 pro domácí dokázali vrátit do zápasu. Snížili jsme a myslím si, že jsme si alespoň bod zasloužili. Myslím si, že na to, v jaké okleštěné sestavě jsme do zápasu nastoupili, bylo Znojmo hratelné," doplnil kouč Hrdlička ke svému hodnocení.