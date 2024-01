Delší dobu odpočívali, ale už v neděli jdou muži florbalového Sport Clubu Klatovy znovu do boje. V rámci 16. kola divizní skupiny B cestují Západočeši na jih republiky, kde od 16.45 hodin změří síly s domácím béčkem FbC Štíři České Budějovice. Jedná o souboj posledního týmu (dvanáctého) tabulky se devátým. A jde opravdu o hodně.

Sport Club Klatovy (na snímku florbalisté v černých dresech). | Foto: Daniel Čížek

„Nebudu říkat, že musíme vyhrát, ale kalkulace je jasná a prohra by nám značně znepříjemnila závěr sezony. Bude to podle mě hodně nervózní utkání především z naší strany, ale snad to zvládneme a domů přivezeme plný počet bodů," přeje si mladý trenér klatovských florbalistů Martin Klán. V prvním vzájemném utkání ve městě pod Černou věží vládly Klatovy, které po velice dobrém výkonu zvítězily 10:5. Jak bitva dopadne tentokrát na hřišti soupeře?

Skvělý útok, bídná obrana, mraky vyloučených. Pracujeme na tom, ujišťuje trenér