Zdroj: Youtube

„Na začátku druhé třetiny jsme byli kvalitním v tom, že jsme se dostávali přes nepříjemný pres a napadání soupeře a vytvářeli jsme si šance. Ve třetí třetině už to nebylo ono, a dovolili jsme domácím hráčům dostat se zpátky do zápasu," komentoval obraz hry podstatné části utkání. O zápase ale výsledkově rozhodla první perioda, kterou Plzeňští vyhráli 4:2. Florbalisté Slavie, kterým aktuálně patří se ziskem třiceti bodů druhé místo, sehrají do konce tohoto roku ještě dva zápasy. V sobotu doma od 14 hodin přivítají FBK Atlas Blansko, o týden později se přestaví v Praze na půdě Florbal TJ Kobylisy.

Troopers - FBŠ Slavia Fat Pipe Plzeň 6:8

Zdroj: Youtube

Třetiny: 2:4, 1:2, 3:2. Branky a nahrávky: 6. Poláček (Makyča), 8. Makyča (Plas), 28. Plas (Fajt), 55. Trávníček (Voltner), 59. Potáček (Trávníček), 60. Trávníček (Jedlička) - 4. Kuhajda (Štedrý), 14. Med (Mikolášek), 14. Löffelmann, 15. Huleš (Štědrý), 30. Mikolášek (Blažek), 31. Štědrý (Blažek), 42. Štědrý (Blažek), 55. Čížek (Mikolášek). Rozhodčí: Húska, Vích. Vyloučení: 3:0. Využití:0:1. Střely: 28:18. Diváci: 37. Hala: SH Blučina. Sestava FBŠ Slavia Fat Pipe Plzeň: Trhlík, Urban - Mikolášek, Kuhajda, Blažek, Med, Štědrý, Sloup, Löffelmann, Rapp, Jeníček, Dubský, Franc, Čížek, Huleš. Trenér: Jakub Mikolášek.

Zdroj: Český florbal

Tábořík: Dvě třetiny nebyly podle představ, ale postupně jsme náš výkon zlepšili