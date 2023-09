„Musíš se tím bavit,“ zní jedno z hesel amatérského, obzvlášť pak mládežnického sportování. Ale panečku, to byla paráda. Starší žáci florbalového oddílu FbC Otavské Vydry v sobotu odstartovali historicky první sezonu od svého poměrně nedávno založení a na domácí půdě si v rámci dílčího turnaje v Lize starších žáků vedli bravurně.

Starší žáci FbC Otavské Vydry po domácím turnaji. | Foto: FbC Otavské Vydry

Otavské Vydry, které jsou složené z hráčů ze Sušice a Horažďovic, si ve čtvrtém výkonnostním koši poradily s Toužimí, béčkem Tachova i týmem SKVI Plzeň. Talentovaní florbalisté před skvělým domácím publikem a třech jednoznačných výhrách (13:1, 9:2 a 15:0) slaví senznační primát a postup do třetího koše.

„Snový vstup do sezony. Kluci do zápasů dobře propsali věci, na kterých pracujeme. Navíc vnímali zpětnou vazbu ze střídačky a snažili se ji hned zkoušet na hřišti. Výkon tak gradoval a snahy o kombinace a souhry přibývalo. Věřím, že to klukům ukázalo smysl cesty, kterou společně jdeme. Musím pochválit celý tým za přístup a nasazení. Věřím, že za dva týdny na tento start navážeme,“ okomentoval mladý trenér FbC Otavské Vydry Jan Hořký.

„Individuálně se dařilo zejména Jirkovi Potužákovi, který ve třech zápasech vstřelil třináct branek a přidal jednu asistenci. Skvělé však bylo i to, že se bodově prosadil každý z týmu. Děkujeme skvělým rodičům, divákům a TJ Sokol Sušice za podporu,“ doplnil navýsost spokojený kouč Šumavanů.

Výsledky FbC Otavské Vydry: FbC Otavské Vydry - Sokol Toužim 13:1, FbC Otavské Vydry – Florbal Tachov B 9:2, FbC Otavské Vydry – SKVI Plzeň 15:0.

