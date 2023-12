Florbalisté klatovského Sport Clubu mají za sebou více než polovinu ve své historicky první sezoně mezi divizní elitou. Velice mladý a zatím nepříliš zkušený tým vedený neméně mladým trenérem Martinem Klánem posbíral v patnácti doposud odehraných zápasech dvanáct bodů (za čtyři vítězství) a v tabulce divizní skupiny B mu patří aktuálně devátá příčka. Spokojenost, nebo zklamání? Jednoduchá otázka, ale bez přímé odpovědi.

Florbalisté Sport Club Klatovy (na archivním snímku hráči v černých dresech). | Foto: Daniel Čížek

„Přibližně jsem věděl, kde máme body brát, a kde si je naopak můžeme dovolit ztratit. Ze začátku to bylo hodně na morál, ale potom jsme se zvedli a bylo to lepší. Nevím, jestli mohu první půlku sezony hodnotit jako úspěšnou, nebo neúspěšnou - přece jen se bude rozhodovat až ve druhé části, nicméně v té první jsme si bohužel nic nezajistili," připustil třiadvacetiletý trenér Klán.

Před začátkem této sezony, ve které hrajete celostátní soutěž, kolovaly nejen mediálním éterem různé predikce ohledně šancí vašeho týmu, ale tušil jste, že divize bude až tolik náročná? Překvapilo vás něco?

Poté, co jsme si v Klatovech řekli, že divizi bereme a áčko budu trénovat já, začal jsem připravovat tým a sledovat potencionální soupeře, převážně statisticky. Upřímně jsem si ale nemyslel, že to pro kluky bude až tak velký rozdíl. Myslím tím samozřejmě přechod z převážně mládežnických kategorií do divize dospělých. Ale mně osobně soutěž splnila očekávání.

Se střílením gólů problémy vůbec nemáte, jste šestým nejofenzivnějším týmem soutěže. Problém ale v případě vašeho týmu nastává v defenzivě, která je druhá nejhorší. Čemu to přisuzujete, kde je problém?

Jak se říká: dopředu to jde vždycky lépe. Ale teď vážně… kluci mají obrovský problém se zvládáním struktury hry, my teď dokonce přešli do anti-florbalu a vzadu se to snažíme nějak ukopat a přežít, než něco aktivně hrát, aby nám neujel vlak. Dopředu už je to něco jiného, to je jiná káva. Prosadit se střelecky nám většinou nedělá výraznější problém.

Nejproduktivnějším hráčem florbalových Klatov v této sezoně je devatenáctiletý Adam Žežula, který posbíral už 24 kanadských bodů (15+9).

Se střílením gólů souvisí i úspěšnost střelby. Každá čtvrtá rána vašeho týmu končí v síti za zády soupeřových gólmanů, což z vás dělá čtvrtý nejúspěšněší tým soutěže v této dílčí disciplíně. Alespoň podle statistik Českého florbalu.

Nemyslím si, že je statistika ČF (Český florbal - pozn. autora) takhle přesná. Já si vedu svojí a mám trochu jiná čísla. Pořadatelé totiž často střely na branku bohužel jen odvozují. Každopádně ano, vzhledem k tomu, že dokážeme dát hodně branek, spokojený jsem. Obecně víme, v jakých aspektech musíme zapracovat a už na tom také pracujeme.

Kromě propustné defenzivy vás hodně sráží do kolen i veliká nedisciplinovanost. V elitní čtyřce nejtrestanějších hráčů divize B jsou hned dva borci z Klatov (Matyáš Moller, Jakub Stelzer). Jako tým jste navíc v průběhu sezony inkasovali nejvíce trestných minut. Co za tím stojí?

Kuba (Stelzer) tam má hlavně desítku (smích), která to trochu zkresluje. Ale ze začátku byl náš primární problém v disciplíně a obecně zvyknout si na to, co se v divizi posuzuje jinak. Teď je to spíš o tom, že v soubojích často nestíháme a děláme chyby, které nás stojí vyloučení. Tím pádem nám rychleji ubývají síly a inkasujeme hodně gólů. Ale i na tomhle pracujeme.

Teď otázka mířená trošku jiným směrem: v tabulce návštěvnosti vám patří páté místo. Je to důkaz toho, že florbal v Klatovech láká?

Myslím si, že se lidi naučili na florbal pomalu chodit. Přece jen: je to pro není něco nového, hlavně přes zimu, když se nehraje fotbal a jiné sporty. Klukům taková návštěvnost dodává i větší energii. My jako tým se na podporu fanoušků těšíme i v příštím roce.

Nejbližší utkání sehrajete v neděli 7. ledna na půdě posledního týmu tabulky - záložního výběru FbC Štíři České Budějovice. Jaký zápas očekáváte?

Nebudu říkat, že musíme vyhrát, ale kalkulace je jasná a prohra by nám značně znepříjemnila závěr sezony. Bude to podle mě hodně nervózní utkání především z naší strany, ale snad to zvládneme a domů přivezeme plný počet bodů.

