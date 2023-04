Skončit druzí? Zní to jako sen, shodli se florbalisté. Teď je čeká rozhodování

Prožili báječnou sezonu a do poslední chvíle bojovali o celkové prvenství. Nakonec však florbalisté Sport Clubu Klatovy ve svojí nováčkovské sezoně v regionální lize Plzeňského a Karlovarského kraje skončili druzí, pouhé dva body za Koterovem. „Cíl byl od začátku sezony jasný, a to poprat se o ty nejvyšší příčky a pokusit se o postup do celostátní divizní soutěže," shodli se florbalisté Tomáš Joachimsthaler s Jaroslavem Jiříkem.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Sport Club Klatovy (červenobílí). | Foto: Daniel Čížek

„První polovina sezony se nám velice vydařila, dokonce jsme se ocitli na prvním místě tabulky, bohužel po Vánocích jsme nedokázali navázat na předešlé kvalitní výkony a přišel propad i v tabulce. Nakonec díky vydařenému závěru a vyrovnanosti celé soutěže, kde každý mohl porazit kohokoliv, jsme se umístili na fantastickém druhém místě tabulky, hned za zkušenými borci z Koterova," rozplývali se dva z několika tahounů klatovského florbalového oddílu. Galerie 63 fotografií › Klatovští borci byli pořádně vidět i v individuálních statistikách. Stále ještě osmnáctiletý Adam Žežula si připsal hned 28 branek, nikdo nebyl lepší. Nejlepším nahrávačem soutěže se stal jeho spoluhráč Lukáš Joachimsthaler, který zaznamenal dvaadvacet přihrávek na góly svých spoluhráčů. Adam Žežula, nejlepší střelec soutěže.Zdroj: Daniel Čížek „Sezonu hodnotíme s odstupem velice pozitivně. Postoupit ze třetí pozice nejnižší ligy (Plzeňská a Karlovarská liga mužů - pozn. autora) a skončit na druhém místě vyšší soutěže? To zní jako sen. Co se týče nadcházející sezony, tak nás aktuálně čeká těžké rozhodování. Jako druhému týmu regionální ligy nám s největší pravděpodobností bude nabídnuto hrát divizní soutěž. Na nás teď je, abychom zhodnotili všechna pro a proti a správně se rozhodli," řekli klatovští florbalisté Jaroslav Jiřík s Tomášem Joachimsthalerem, kteří závěrem poděkovali všem, kteří se na zisku stříbrných medailí přímo či nepřímo podíleli. Galerie 63 fotografií › „Chceme mockrát poděkovat všem našim sponzorům a partnerům, kteří nás v průběhu sezony podporovali. Zní to jako prázdná formulace, ovšem ceníme si jakékoliv podpory pro náš oddíl. Návštěvnost na domácích zápasech byla parádní a za celý tým děkujeme všem rodičům, přítelkyním, manželkám a všem skvělým lidem, kteří se podíleli na letošní sezoně," doplnili. A nutno dodat, že letošní sezona v podání Klatovanů byla vstkutku legen… (počkej si)… dární… Národní házenkářky Chudenic zdolaly Božkov, na úvod jara uspěli i muži Vřeskovic

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu