„Měli jsme kvalitní vstup do utkání, ale ve druhé třetině to bylo z naší strany jako na houpačce. Třetí část hry jsme dobře zvládli především v hlavě. Škoda, že jsme nepřidali více branek, příležitostí k tomu bylo dostatek," prohlásil trenér florbalové Slavie Jakub Šimek, který pochválil svého gólmana. „Chválíme Dana (Doláka) v brance," vzkázal kouč mladému brankáři. „Byl to zápas plný osobních soubojů, který se nám nepodařilo vyhrát. Děkujeme soupeři, rozhodčím, divákům a pořadatelům za zápas," řekl vedoucí Jaroměře Tomáš Křovina.