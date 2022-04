Mizerný začátek proměnili ve vysokou výhru, kapitán Jiřík se blýskl šesti body

„Začali jsme nejlépe, jak jsme mohli. Brzy jsme šli do vedení a první třetinu vyhráli vysoko 5:0. Ve druhé třetině dostal prostor Tomáš Paleček v bráně, nicméně kluci, jako kdyby přestali hrát a Rokycany nám po zbytek zápasu byly vyrovnaným soupeřem. Naštěstí jsme nepřipustili větší drama a zvítězili 8:4,“ oddechl si trenér klatovských juniorů Martin Klán.

Florbaloví junioři Sport Clubu Klatovy (na snímku hráči v červenobílých dresech proti Rokycanům a černých dresech proti Slavii) získali tři body.Zdroj: flickr Florbal Klatovy

Zatímco v prvním utkání domácího turnaje tým z města pod Černou věží uspěl, ve druhém mači musel přijmout debakl v podobě porážky 6:12. Tu mu uštědřila záloha plzeňské Slavie. „Z naší strany to byl hrozný florbal a postupně nám nezbývalo nic jiného než začít chodit do maximálního rizika v podobě presu a hry v šesti. Zvládli jsme ještě stáhnout nepříznivý stav 1:5 na průběžných 6:7, ale pak nám už nejspíše došly síly a zápas jsme vysoko prohráli. Soupěř z Plzně nám tak načepoval velice hořkou dvanáctku. Co se týče celkového počtu vstřelených branek, divácky to bylo velmi atraktivní utkání,“ hodnotil.

I přes nečekanou porážku však mají klatovští junioři zisk zlaté příčky ve svých rukou. V tabulce soutěže jsou sice druzí o bod za lídrem z Rokycan, ale oproti soupeři mají dva zápasy k dobru. Celkem Klatovanům do konce sezony zbývají odehrát už jen tři utkání. Závěr ročníku však sehrají bez svého trenéra, který si při své vášni, a sice pískání florbalových zápasů, přivodil nepříjemné zranění, které jej teď bude nějakou dobu limitovat ve svobodném pohybu.

Sport Club Klatovy – FBC Rokycany 8:4

Třetiny: 5:0, 1:2, 2:2. Branky a nahrávky: 2. Baxa (Hais), 4. A. Žežula (Hrubý), 4. Hais (Kolář), 7. Hrubý (A. Žežula), 12. L. Joachimsthaler (M. Hájek), 23. Baxa (Hais), 41. A. Žežula (M. Hájek), 43. Hrubý (L. Joachimsthaler) – 30. Pařízek (Potůček), 30. Hora (Levý), 35. Pařízek (Levý), 40. Levý (Pařízek). Rozhodčí: Bartoš, Lauda. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváci: 55. Hala: sportovní hala ZŠ Čapkova. Sestava Sport Clubu: Paleček, Vácha – Hais, Š. Žežula, Bastl, Chod, Beran, Kolář, Hrubý, L. Joachimsthaler, A. Žežula, K. Hájek, M. Hájek, Baxa. Trenér: Martin Klán.



Sport Club Klatovy – FBŠ Slavia Plzeň B 6:12

Třetiny: 1:3, 3:4, 2:5. Branky a nahrávky: 3. Baxa (Hais), 20. Š. Žežula (Hrubý), 23. Š. Žežula (Kolář), 27. Bastl, 31. Hais (Baxa), 33. Hrubý (A. Žežula) – 3. Mastný (Tykal), 5. Marek Fuchs (Michal Fuchs), 12. Mastný (Marek Fuchs), 16. Michal Fuchs (Mastný), 18. Mastný (Marek Fuchs), 20. Marek Fuchs (Tykal), 29. Michal Fuchs (Tykal), 35. Tykal (Michal Fuchs), 35. Michal Fuchs (Marek Fuchs), 40. Moller (Marek Fuchs), 42. Tykal (Michal Fuchs), 43. Michal Fuchs (Tykal). Rozhodčí: Bartoš, Lauda. Vyloučení: 0:0. Diváci: 20. Sestava Sport Clubu: Paleček, Vácha – Hais, Š. Žežula, Bastl, Chod, Beran, Kolář, Hrubý, L. Joachimsthaler, A. Žežula, K. Hájek, M. Hájek, Baxa. Trenér: Martin Klán.

