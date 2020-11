Kláro, jak byste sama sebe stručně popsala?

Jsem hodně ukecaná a jsem pro každou srandu. Takže se se mnou rozhodně nenudíte (úsměv).

Jaké jsou vaše silné a slabé stránky? Vaše osobní, nikoliv florbalové.

Mou silnou stránkou je komunikace a to, že jsem hodně cílevědomá. Dokážu se zakecat úplně s každým a o čemkoliv. Nikdy předem nevzdám něco, pokud to není podle mých představa a nejsem s tím spokojená. A slabé stránky? Nedůvěřivost a žárlivost. Trvá mi dlouho ověřit si člověka natolik, abych mu mohla naplno věřit.

Jaké jsou vaše koníčky a jak trávíte svůj volný čas?

Mým koníčkem je samozřejmě florbal. Mimo to si ráda chodím zakopat s míčem, celkově se o fotbal zajímám už odmalička. Mým koníčkem byl také požární sport. Ten jsem dělala sedm let, ale pak jsem hasiče vyměnila právě za florbal. Poslední dobou trávím nejvíce času s mojí nejlepší kamarádkou.

Prozradíte nám, jakou školu studujete a jaké máte cíle do budoucna?

Studuji Střední průmyslovou školu v Klatovech – obor ekonomika a podnikání. Jelikož jsem cílevědomá, tak přesně vím, co chci dělat a jaké cíle mám. Chci být policistkou. Už odmalička.

Kdy a kde jste vlastně začínala s florbalem?

S florbalem jsem začala už od školy. Vždycky když jsme hrály florbal na tělocviku, tak mě to hrozně moc bavilo. Ale do žádných kroužků jsem nechodila.

Jak jste se tedy dostala do florbalového oddílu v Klatovech?

Dodnes si pamatuji na to, jak jsem napsala na hlavní stránku klubu dlouhou zprávu, že bych chtěla hrát za Klatovy. Vím, že jsem se rozhodovala mezi kroužkem v Nýrsku, anebo dojížděním do Klatov. Ale volba nakonec byla jasná.

Žijete tedy v Nýrsku. Jde časově skloubit studium a florbal v Klatovech?

Časově to zvládám velmi dobře. Škola s florbalem jde skloubit, protože mám školu maximálně do dvou hodin.

Jaký je váš největší zážitek spojený s florbalem?

Florbalových zážitků není nikdy dost. Ale mezi mé nejoblíbenější patří turnaj FatPipe 2019, kde jsme vyhrály. Byla to i dobrá rozlučka s Ájou Marků, která pak přešla do FBŠ Slavia Plzeň.

Máte nějaké další ambice ve své florbalové kariéře?

Moc o tom zatím nepřemýšlím, snažím se jen pořád zlepšovat. V budoucnu možná rozhodcovská licence…

A pro inspiraci; čím v poslední (koronavirové) době nejúspěšněji zabíjíte svůj volný čas?

Jak už jsem zmiňovala, trávím hodně času se svou nejlepší kamarádkou nebo hraju GTáčko (smích).

Autoři: Jan Polomis, Martin Mangl