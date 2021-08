Rudý Koně z Horažďovic pořádají nábory. Každou sobotu až do září

Florbalový oddíl Rudý Koně Horažďovice pořádá od této soboty až do soboty 25. září nábory do svých řad pro hráče narozené do roku 2004.

Ze zápasu Slavoj Tachov vs. Rudý Koně Horažďovice. | Foto: Deník/Martin Mangl

Nábory se konají každou sobotu od 18 hodin ve sportovní hale v Sušici (F. Procházky 119, 342 01 Sušice). Více informací dostanete na e-mailové adrese rkhorazdovice@gmail.com nebo na telefonním čísle 723 335 963.