Celý turnaj pro Deník hodnotil právě trenér stříbrného týmu Radek Mašát.

Pro kategorii G14 (dívky do 14 let – pozn. autora) se letošní ročník Prague Games stal pomyslnou tečkou za celou sezonou v této sestavě. Některá děvčata budou totiž v příštím roce již startovat za dorostenky. Všichni jsme pevně doufali, že se turnaj uskuteční, což se opravdu nakonec stalo a těšili jsme se. Do Prahy jsme jeli s cílem odehrát v základní skupině co nejlepší zápasy, bojovat o každý míček, hrou i celým pobytem v Praze se bavit.

Ve středu odpoledne mělo všechno začít v hale Hamr 3 na Braníku. Využili jsme tedy volného dopoledne a zašli jsme se podívat na utkání našich starších děvčat, která pod vedením trenéra Jana Hořkého reprezentovala kategorii G18 (dívky do 18 let) a drželi jsme dívkám palce.

Zdroj: Deník / Martin Mangl

Prvním naším soupeřem byl tým FbŠ Bohemians Praha bílé. Je to družstvo, se kterým jsme se ve Středočeské lize potkali několikrát, ale nevěděli jsme přesně, které hráčky za bílé nastoupí. Po půlminutě hry jsme vedli, Lucie Šustáčková vstřelila naši první branku a do poločasu bylo po trefách Terezy Duchkové skóre 3:0. Ve druhé patnáctiminutovce navýšily vedení Tereza Mašátová a Natálie Šindelářová. V naší brance jsme vystřídali naši brankářskou jedničku Terezii Tomanovou za Viktorii Alechko, která delší dobu v ostrých zápasech nechytala. Následně hráčky Bohemians po rychlém úniku snížily, ale čtyři minuty do konce zápasu Tereza Mašátová uzavřela konečný účet na 6:1 pro naše barvy.

Zdroj: Deník / Martin Mangl

Ve druhém měření sil nás čekal soupeř, který nám byl také známý z ligy – jednalo se o družstvo ACEMA Sparta Praha. Sice jsme drželi po většinu zápasu míček na svých florbalkách, ale vstřelit branku se nám nedařilo. Soupeř hrozil z velmi nepříjemných brejků, ale Terezie Tomanová s pomocí naší obranné řady vše uhasila. Naše vítězství zajistila průnikem přes celé hřiště obránkyně Šárka Ježdíková, a to pouhých 25 sekund do konce třicetiminutové hrací doby. Po okamžitém odvolání brankářky Sparty ještě vybojovala míček Tereza Duchková a osmnáct vteřin před závěrečnou sirénou pečetila naše vítězství.

Zdroj: Deník / Martin Mangl

Poslední zápas skupiny už podle bodového zisku byl bojem o první pozici. Ta by zajistila, že bychom postoupili přímo do čtvrtfinále turnaje. Jenže vývoj v první polovině utkání naznačil, že musíme tvrdě pracovat, protože po ospalém začátku bylo v skóre ve čtvrté minutě již 0:2 pro tým Tigers Start98 Kunratice. Ještě před koncem poločasu nám svitla naděje v podobě branky Terezy Mašátové na 1:2. Ve dvacáté minutě jsme vyrovnali na konečných 2:2 zásluhou pěkné branky Denisy Bubeníkové.

Základní část turnaje pro náš tým skončila výtečně, protože naše skóre v porovnání s Tigers bylo lepší. Skupinu jsme vyhráli. Tím jsme získali čas na regeneraci a čtvrteční odpoledne jsme jeli podpořit naše kluky kategorie B18 (chlapci do 18 let).

V pátek mohla být před námi až tři utkání a bylo nutné se podle toho řádně připravit, dobře se vyspat a naladit na těžký den. Zápasy ve skupině trvaly 2x 15 minut, ale v další fázi turnaje byl hrací čas stanoven na 2x 20 minut.

Zdroj: Deník / Martin Mangl

Naším čtvrtfinálovým soupeřem bylo družstvo Taranu Střešovice, tedy soupeř velmi ambiciózní. Také šlo již o florbal plný velmi pěkných kombinací. V osmé minutě jsme bohužel dostali branku a necelou minutu před koncem první dvacetiminutovky jsme šli ještě do oslabení. Paradoxně se ale na hřišti objevilo více prostoru, což dokázala beze zbytku využít Šárka Ježdíková ke srovnání stavu na průběžných 1:1.

Ve druhé části jsme pokračovali v přetahované, ale míček ovládala především naše děvčata. Vítěznou branku vstřelila Tereza Mašátová a skóre ještě těsně před koncem navýšila Denisa Bubeníková. Vytoužený postup do semifinále byl tady.

Samotné semifinále nám určilo soupeře velmi silného, jednalo se o Black Angels, se kterým jsme v lize na podzim vysoko prohráli. Ovšem před čtrnácti dny jsme jej na turnaji Tatran Open velmi těsně porazili. V tomto zápase se vytáhla především naše brankářka Terezie Tomanová, která zachytala úžasně. Téměř celý poločas bylo skóre 0:0, osmnáct sekund do jeho konce jsme díky Tereze Mašátové vsítili první branku – 1:0.

Zdroj: Deník / Martin Mangl

Do druhé poloviny jsme za velmi hlasité podpory rodičů a celého klubu vstoupili odvážně. Necelou minutu po jejím začátku vylepšila skóre znovu Tereza Mašátová a svým čistým hattrickem následně navýšila náskok už na 3:0. Minutu do konce ještě stihl soupeř snížit, ale naši výhru a radost z postupu do finále stihla utvrdit brankou na konečných 4:1 Tereza Duchková. Byl tu skvělý postup do vytouženého finále.

To vše za obrovské podpory rodinných příslušníků a ostatních hráčů klubu, kteří za námi vážili cestu, aby nás podpořili. Této hlasité podpory si všimli i pořadatelé a s poklonou ji ocenili. My jsme pogratulovali Black Angels k bronzové medaili.

Před námi byly pouhé tři hodiny na občerstvení a přemístění do UNYP arény na Podvinném Mlýně. Cestou tramvají a metrem jsme řešili především slavnostní nástup a také to, jak budeme stát při zahajovací hymně. Celý zápas byl totiž snímán několika kamerami a diváci mohli sledovat detaily na velkoplošné obrazovce.

Ve finálovém klání na nás čekal soupeř, jež v lize s velikým náskokem zvítězil a především nastřílel obrovský počet branek. Bohužel jsme ale neměli ani jednu příležitost si proti němu zahrát. Po různých instrukcích pořadatelů jsme vyslechli hymnu České republiky, představily se nám kompletní sestavy a na hřiště vyběhla za doprovodu hlasatele první pětice hráček s gólmankou. Všichni jsme si tento ceremoniál moc užívali.

Začátek finálového utkání s týmem FAT PIPE Florbal Chodov jsme ovšem nezachytili a již ve čtrnácté sekundě se zavlnila naše síťka v brance. Další pětiminutovka nám ukázala, že by se i s takovým soupeřem hrát dalo. Poté nám ale soupeřky po naší chybě uštědřily druhou branku a ve dvou minutách navýšily na 4:0. My jsme ale bojovníci a nic nedáváme zadarmo. Šárka Ježdíková v sedmnácté minutě snížila na rozdíl tří gólů. Chodov ovšem do minuty navýšil na 5:1.

Zdroj: Deník / Martin Mangl

Ve dvacáté minutě padly ještě tři branky. Nejprve Tereza Mašátová snížila, Chodov ale navýšil na 6:2, ale naše hráčka Nela Kubíková po souhře s Denisou Bubeníkovou ještě sekundu před koncem úvodní poloviny snížila na 6:3. Po pauze naše touha po vyrovnání pokračovala a Tereza Mašátová snížila na 6:4. Tento stav donutil Chodov k time-outu. To se nám docela hodilo k odpočinku a následně Šárka Ježdíková snížila až na 6:5.

Nyní jsme si oddechový čas vzali my, zbývalo necelých pět minut do konce. Štěstí se ale již od nás odklonilo a šance jsme neproměnili. Dvě minuty do konce jsme naopak dostali branku na 5:7. Ve hře s odvolanou brankářkou jsme ještě zkoušeli štěstí, ale soupeřky potvrdily svoji výhru navýšením na 8:5. Myslím ale, že jsme zahráli finále, za které se rozhodně nemusíme stydět.

Následovalo slavnostní vyhlášení nejlepších hráček turnaje. Těmi se staly podle pořadatelů brankářka Chodova Kateřina Kornfeldová a ve finále pětigólová Nikola Skoková. Za náš tým byla nejlepší hráčkou turnaje zvolena Tereza Mašátová. Následovalo předání medailí bez podání rukou.

Zdroj: Deník / Martin Mangl

Na závěr si všechny hráčky zaslouží obrovskou pochvalu. Jejich nasazení a přístup po celou dobu turnaje byl příkladný. Letos se vše odehrálo bez soupeřů z ostatních států, ale naše dosažená účast ve finále je pro nás i tak obrovskou odměnou. Před třemi lety tato parta dívek dovezla bronzové medaile, letos dokonce stříbrné.

Zdroj: Martin Mangl

Poděkování patří především rodičům a ostatním rodinným příslušníkům, kteří nám fandili a v celé sezóně dívky podporovali. Další dík patří trenérům, kteří dívkám předávají své zkušenosti (Jan Hořký, Eliška Krýslová, Martin Klán, Jiří Klouda, Jan Polomis). A v neposlední řadě také Mírovi Bubeníkovi.