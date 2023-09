Tři zápasy, všechny navíc před vlastním publikem, ale tři porážky, skóre 14:27 a nula bodů. Vstup do nováčkovského ročníku mezi divizní elitou se florbalistům klatovského Sport Clubu výsledkově příliš nevydařil.

Divize B, 2. kolo: Sport Club Klatovy (na snímku florbalisté v černých dresech) - SK Meťák České Budějovice 6:8. | Foto: Daniel Čížek

Další příležitost získat první divizní body v klubové historii ale mají Západočeši už v neděli, kdy od 18 hodin nastoupí v Rudné u Prahy proti domácímu výběru Panthers Praha Boys U23. Půjde o souboj šestého týmu tabulky s posledním.

„V neděli nás čeká první výjezd sezony. Jedeme relativně kousek, a to do Rudné, kde nás čeká rezerva místních Panterů. Co mám za informace, tak to nebude vůbec jednoduchý zápas. Áčko jim hraje den v sobotu a junioři těsně před námi, takže očekávám, že nějaké juniory a muže z áčka do zápasu s námi Panteři zapojí,“ domnívá se v předzápasové predikci klatovský kouč Martin Klán.

Divize B, 2. kolo: Sport Club Klatovy - SK Meťák České Budějovice 6:8.Zdroj: Daniel Čížek

„Na co si budeme muset dát pozor, tak to si nechám pro sebe a poté pro kluky přímo do kabiny před zápasem,“ zůstal malinko tajemný. „Trošku jsme vyřešili problém na středu hřiště, ještě zlepšíme koncentraci a doufám, že přivezeme domů nějaké body,“ dodal Klán odhodlaně.

Program 3. kola divize B – sobota 18.00: FbC Kutná Hora – TJ Centropen Dačice, neděle 13.00: SK Meťák České Budějovice – FBŠ ATT Gorily Plzeň, 16.00: TJ Sokol Královské Vinohrady B – FBC Štíři České Budějovice B, 17.00: FbC Strakonice – FBC Spartak Kaplice, 18.00: Panthers Praha Boys U23 – Sport Club Klatovy, FbC Drací Říčany – Florbal Jindřichův Hradec.

FOTO: Ztratili vyhraný zápas. Klán: Už není čas na chyby, musíme být lepší