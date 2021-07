Přijďte si zkusit florbal na Roadshow Sportmanie v Hostašových sadech

Tradiční několikadenní Sportmanie v Plzni za OC Plaza je sice na programu až ve druhé polovině srpna, ale již tuto sobotu zamíří její část (Roadshow) také do Klatov. Konkrétně do Hostašových sadů, a to od 10 do 18 hodin.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Martin Mangl

Svá stanoviště tu budou mít sporty, jako jsou basketbal, atletika, lukostřelba, boulder (lezení) nebo florbal. A právě klatovský florbalový oddíl by rád na akci pozval sportovní příznivce z města i okolí. „Budeme mít připravený stánek s florbalovým hřištěm, kde si bude možné půjčit si florbalku a vyzkoušet si florbal. Dále budeme mít připravený party-stan, ve kterém si zájemci budou moci prohlédnout naši klubovou kroniku, merch či poháry z různých akcí," uvedl za oddíl Martin Klán. Mapa areálu.Zdroj: Sportmanie „Všech podobných akcí a oslovení od různých institucí (v tomto případě od Magistrátu města Plzně) si vážíme. Díky této akci se náš klub může zviditelnit a zároveň můžeme lidem představit florbal, který se již stal nedílnou součástí všech sportů tady v Klatovech," dodal.