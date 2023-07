Florbalisté Sport Clubu Klatovy si v blížící se nové soutěžní sezoně zahrají poprvé ve své historii divizi a na tuto republikovou soutěž posilují svůj kádr. Západočeši do svých řad získali devatenáctiletého obránce Adama Denisova, který do Klatov přišel na střídavý start z FbC Plzeň.

Adam Denisov - nová posila Sport Clubu Klatovy. | Video: Martin Klán

„Bude to pro mě premiérová sezona čistě v mužské kategorii a v Klatovech bych si měl odbýt i svůj premiérový start. Počítám s tím, že to bude určitě něco jiného, než juniorská soutěž, kterou jsem hrál, takže jsem se lehce nervózní z toho, jak se adaptuji," svěřil se florbalista Adam Denisov, který si ve své stále ještě mladé kariéře zahrál třeba i za Gorily Plzeň. „Ale už se moc těším," doplnil.

Zdroj: Martin Klán

Do Klatov Denisova přivedl současný trenér mužského výběru Sport Clubu Martin Klán, který ho trénoval v poslední juniorské sezoně v plzeňském FbC. „Musím říct, že mě to do Klatov neskutečně táhne. Je tu skvělý, mladý kolektiv, tréninky mají opravdu skvělý náboj a snažíme se primárně tlačit ve čtyřech hráčích do zakončení, což mně jako ofenzivnímu bekovi vyhovuje," kvituje.

Adam Denisov ještě v dresu FbC Plzeň.Zdroj: Martin Klán

„Současně působím v lajně s Adamem Žežulou a Lukášem Joachimsthalerem, které jsem poznal v loňské sezoně již v juniorech FbC Plzeň a adaptace je tak pro mě o to jednodušší," pochvaluje si talentovaný florbalista.

A jaká bude jeho role v týmu z Pošumaví? „Myslím si, že se vzhledem k mému postu obránce, který se nebojí ani vystřelit z dálky, se ode mě bude očekávat zodpovědný přístup v defenzivě a vytěžení zkušeností z celostátních mládežnických soutěží," tvrdí. „Ale také nějaká ta kanada (body - pozn. autora), která se vždycky hodí," usmívá se Adam Denisov, který se těší i na klatovské fanoušky a doufá, že ti se na zápasech budou scházet v co největším počtu.

Komentář trenéra Martina Klána: „Od Adama očekávám především tvorbu a zrychlování hry, současně doufám, že si přenese poznatky z celostátní soutěže juniorů i do mužského florbalu a bude základním kamenem týmu."

